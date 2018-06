Un accident mortal a avut loc în această după-amiază, la ieșirea din Piatra Neamț spre Bacău, unde un TIR înmatriculat în Ucraina a lovit un bărbat aflat în traversare. ”Am intervenit cu noul modul din dotarea ISU ca să scoatem un bărbat de sub cabina unui TIR, iar echipajul de Terapie Intensivă mobilă a stat în așteptare”, a declarat lt. Andrei Grancea, șeful Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț. ”Am ridicat cabina, am scos persoana, dar, din păcate, a fost declarat decesul acesteia”.

Vom reveni cu detalii.