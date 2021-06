În şedinţa legislativului din Târgu Neamţ de astăzi, 24 iunie, consilierii locali PSD împreună cu primarul Daniel Harpa, pentru a marca Ziua Universală a Iei, s-au îmbrăcat în consecință.

Despre această acțiune, primarul Daniel Harpa a explicat: „Am vrut , toţi aleşii locali PSD, să dăm un semnal că tradițiile românești trebuie respectate, de aceea am venit astăzi îmbrăcați în ii. Le mulţumesc colegilor mei pentru gestul şi atitudinea lor . Poate am am făcut notă discordantă faţă de ceilalţi consilieri locali, dar sper că mesajul nostru a fost înțeles la adevărata sa semnificație. ”.

Ziua Universală a Iei tradiționale românești se află la cea de a noua ediție, având ca temă „Natură și meșteșug”. Începând din 2016, această sărbătoare este susținută de către Asociația „La Bouse roumaine IA”, fondată cu scopul de a promova și proteja ia, precum și valorile culturale românești.

C.T. STURZU