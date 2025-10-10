ACTUALITATENEAMȚAdministrație Neamț

VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

de Croitoru Angela

Vineri, 9 octombrie, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță că a început turnarea plăcii de suprabetonare la podul de la Pângărați. Se circulă, în continuare, pe un singur sens de mers, șoferilor li se recomandă viteză redusă și atenție sporită în zona podului de peste râul Bistrița de pe DN 15, km 300+981, de la Pângărați, județul Neamț.

Lucrările sunt executate de asocierea SC C-ON Trust Engineering SRL (lider) – SC TKT Tehnologii și Tensionări în Construcții SRL.

Imagini: DRDP Iași

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Comunicat de presă. Senatorul Paul Gheorghe: „Apa potabilă la un preț corect în țara noastră”
Articolul următor
Femeie din Neamț decedată într-un accident la Iași

Ultima ora

EVENIMENT

13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre: exercițiu de alarmare în toate școlile din județul Neamț

În fiecare an, pe 13 octombrie se marchează Ziua...
Infracțional Neamț

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei
INFRACȚIONAL

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online

Poliția avertizează: schemele de investiții false promovate online
ECONOMIE

Zeci de angajatori și sute de locuri de muncă la bursa pentru absolvenți din Neamț

Ediția din acest an a Bursei locurilor de muncă...
Sănătate Neamţ

Doctorul Alexandru Patrașcu este noul manager al SJU Piatra Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa, a numit noul...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale