VIDEO. Se toarnă placa de beton pe podul de la Pângărați

Vineri, 9 octombrie, Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Iași anunță că a început turnarea plăcii de suprabetonare la podul de la Pângărați. Se circulă, în continuare, pe un singur sens de mers, șoferilor li se recomandă viteză redusă și atenție sporită în zona podului de peste râul Bistrița de pe DN 15, km 300+981, de la Pângărați, județul Neamț.

Lucrările sunt executate de asocierea SC C-ON Trust Engineering SRL (lider) – SC TKT Tehnologii și Tensionări în Construcții SRL.

Imagini: DRDP Iași