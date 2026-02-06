Verificări la service-urile auto: ITM Neamț a aplicat amenzi de 62.000 lei

Inspectorii de muncă au efectuat o acțiune de control care a vizat angajatorii nemțeni care au ca obiect de activitate repararea și întreținerea autovehiculelor. Verificările au avut loc în perioada 26 – 30 ianuarie și au avut ca scop identificarea și combaterea muncii nedeclarate și verificarea modului în care sunt respectate prevederile referitoare la securitatea și sănătatea în muncă. Au fost controlați 15 agenți economici iar pentru neregulile constatate s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale din care 8 amenzi care au totalizat 62.000 lei și 3 avertismente. Au fost dispuse și 14 măsuri de remediere a neconformităților constatate.

„La un angajator a fost identificată o persoană care presta activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Inspectorii de muncă au dispus sistarea activității la un loc de muncă și au oprit din utilizare un echipament de muncă”, anunță ITM Neamț. Printre neregulile găsite la service-urile auto se numără primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, precum și nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru.

O stație de distribuție carburanți nu avea autorizare INSEMEX, alții nu asigurau semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la locurile de muncă, iar în alte cazuri nu au fost asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire adecvată și suficientă în domeniul securității și sănătății în muncă. La un service canalul de reparații auto nu era asigurat împotriva căderii în gol.

FOTO ITM Neamț