Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident în localitatea Fălciu – foto 3
Sursă foto: ISU Vaslui
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Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident

Ioana Mărcuțianu
de Ioana Mărcuțianu

O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs în localitatea Fălciu din județul Vaslui, în după amiaza zilei de luni, 19 octombrie 2026, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Podul Înalt” al județului Vaslui, prin intermediul unui comunicat.

Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident
Sursă foto: ISU Vaslui

Din informațiile inițiale ale autorităților, în accident fusese implicat un autoturism cu o victimă „conștientă și neîncarcerată”.

Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident
Sursă foto: ISU Vaslui

La locul faptei au intervenit o ambulanță B2 de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui, pentru acordarea primului ajutor și o echipă formată din patru militari, cu „o autospecială  de stingere, cu modul  de descarcerare”, de la Punctul de lucru Murgeni, cu scopul de a aplica măsurile de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI).

Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident
Sursă foto: ISU Vaslui

Forțele de intervenție au constatat că persoana rănită prezenta un „traumatism cranio-cerebral” și ca urmare, aceasta a fost transportată la spital.

Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident
Sursă foto: ISU Vaslui

Autor:

Ioana Mărcuțianu
Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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