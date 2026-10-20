Vaslui. Victimă cu traumatism cranio-cerebral în urma unui accident

O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier produs în localitatea Fălciu din județul Vaslui, în după amiaza zilei de luni, 19 octombrie 2026, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Podul Înalt” al județului Vaslui, prin intermediul unui comunicat.

Din informațiile inițiale ale autorităților, în accident fusese implicat un autoturism cu o victimă „conștientă și neîncarcerată”.

La locul faptei au intervenit o ambulanță B2 de la Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Vaslui, pentru acordarea primului ajutor și o echipă formată din patru militari, cu „o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare”, de la Punctul de lucru Murgeni, cu scopul de a aplica măsurile de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI).

Forțele de intervenție au constatat că persoana rănită prezenta un „traumatism cranio-cerebral” și ca urmare, aceasta a fost transportată la spital.