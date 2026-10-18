Vaslui. Casă mistuită de flăcări din cauza unui scurt circuit

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de sâmbătă, 17 octombrie 2026, la o casă din localitatea Odaia Bursucani, comuna Grivița.

Din primele informații oferite autorităților, „incendiul se manifesta prin ardere violentă” și nu era nimeni în interiorul locuinței, însă două persoane aflate în exteriorul acesteia „au suferit atacuri de panică”, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Podul Înalt” al județului Vaslui, printr-un comunicat.

La fața locului s-au deplasat forțe de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, o autospecială de stingere, o autospecială de transport apă, o ambulanță EPA, cu 11 militari, cu scopul de a localiza, respectiv de a lichida flăcările. Aceștia au constatat că „arderea era generalizată” și că cele „două persoane, cu atac de panică, au refuzat transportul la spital”.

În urma evenimentului, locuința de 100 m² a ars în întregime. Din cercetările specialiștilor, a reieșit că incendiul a fost probabil declanșat de un „scurt circuit electric la instalația electrică”.

Pentru a evita pe cât posibil asemenea evenimente, ISU Vaslui le recomandă cetățenilor să:

– nu lase lumânări sau candele aprinse, nesupravegheate, în locuri în care se află materiale care se aprind ușor

– verifice și să curețe atât sobele, cât și coșurile de fum înainte de folosire

– nu suprasolicite instalația electrică și să nu folosească instalații electrice improvizate

– apeleze numărul unic de urgență 112 dacă observă un incendiu