Judecătoria Roman a dispus, în această seară (11 ianuarie) arestarea unui individ din Trifeşti, care şi-a violat propria fiică la scurt timp după ce fata a împlinit 13 ani. Acum, copila are 14 ani şi câteva luni şi, vreme de un an, a fost abuzată de tatăl ei. Aparent, familia formată din părinţi, o fată şi un băiat, era în nota obişnuită a vieţii de la ţară. De fapt, tatăl, care are 54 de ani şi este cioban, şi-a violat fiica ori de câte ori a avut ocazia. În cele din urmă, poliţiştii de la Secţia Rurală Dulceşti au aflat despre caz şi, ieri, l-au reţinut pe individ, sub acuzaţia de viol în formă continuată. În această seară, el a fost prezentat instanţei şi a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Are dreptul, însă, să conteste măsura şi să solicite să fie cercetat în stare de libertate. Ceea ce este puţin probabil să se întâmple, având în vedere ce a făcut.

“Poliţiştii de la Secţia Rurală Dulceşti s-au sesizat din oficiu despre faptul că, în perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2019, bărbatul şi-a constrâns fiica să întreţină relaţii sexuale cu el, atât orale, cât şi anale”, a declarat agentul Georgiana Moşu, din cadrul Biroului de presă al Poliţiei Neamţ.

C.M.