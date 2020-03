Felicia Aron, administratorul unui atelier de creaţie vestimentară din Târgu Neamţ, despre care “Mesagerul de Neamţ” a scris AICI, a livrat, în ultima perioadă, o cantitate însemnată de măşti medicale confecţionate la atelierul ei. În total, ea a donat 370 de măşti spitalului, 10 farmaciei din spital, 50 policlinicii şi 50 poliţiei.

“La începutul săptămânii trecute, când unele schimbări își făceau loc în existența noastră, am priceput repede cum stau lucrurile și ce va urma, mai ales că aveam și exemplul Italiei. Ca în aproape orice afacere, nu stai cu banii la ciorap, ci îi investești, așa că vremurile m-au prins și pe mine ca și pe mulți alții fără numerar. După ceva frământări, am constatat că nu am alternative. Dar m-am gândit că aș putea ajuta acolo unde problemele sunt mai mari decât ale mele. Am prezentat situația fetelor din atelier și bineînțeles că am hotărât împreună să facem un pic de voluntariat, preconizam atunci, în funcție de materia primă pe care o aveam pe stoc, că ar fi vreo două-trei zile. După prima postare pe Facebook, în care scriam despre măștile noastre, am avut o avalanșă de cereri. Ne-am ocupat în principal de cele de la spital, că acolo era și este în continuare nevoie mare, dar, contactându-ne și niște comercianți care în momentul de față sunt printre putinii care mai realizează profit, ni s-a părut normal să le sugerăm să dea în schimbul cantității dorite, ceva, orice. S-au primit dulciuri, cafea și chiar și drojdie, că tot e lipsă de ea acum. Fetele erau bucuroase că le este apreciată munca și și-au permis chiar să se distreze pe seama acestui nou mod de plată. Câteva doamne au înțeles ce facem noi aici și au venit să doneze. Fără ceva în schimb. Nu ne-am așteptat, dar am apreciat mult gestul lor. Astfel, am prelungit perioada de voluntariat, procurând materie primă pentru alte câteva sute de măști care au mers și vor merge acolo unde este nevoie. Chiar ieri cineva a donat pentru 130 de măști, cu specificația că și-ar dori să ajungă la persoane vârstnice. Vom căuta zilele următoare o cale de a-i îndeplini dorința. Ne bucurăm nespus când ni se aduc dovezi de apreciere a muncii noastre și trecem astfel cu ușurință peste puținele cârcoteli ale celor care nu știu și nici nu depun vreun efort să facă o faptă bună. Vreau neapărat să mulțumesc furnicuțelor din atelier cărora le apreciez enorm devotamentul: Mihaela, Tatiana și o bună prietenă Vasilica, învățătoare de meserie, care a ales să vină cu noi de la început în locul Irinei. Pe Irina, din motive ce țin de situația actuală, am reușit să o convingem să rămână la domiciliu, dar știe ca suntem mereu cu gândul la ea. Aș vrea să mai adaug câteva cuvinte despre utilitatea măștilor textile, așa cum am înțeles-o eu de la medicii cu care am avut contact. În fața actualului inamic, nu te poți apăra decât dacă îmbraci costumul acela pe care îl vedem la oamenii cu izoleta. Varianta a doua este statul în casă. Nici o mască din comerț nu te protejează pe tine, dar purtând una de fiecare dată când ieșim, îi putem proteja pe ceilalți”, a detaliat Felicia Aron. (C.T. STURZU)