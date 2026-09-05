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Suceava. Accident în localitatea Șcheia – un TIR a ajuns de-a latul drumului

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe 5 septembrie pe șoseaua de centură a municipiului Suceava, în localitatea Șcheia. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență a fost înregistrat în dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava în jurul orei 16:00 și anunța că a fost implicat un autotren în care este doar conducătorul auto.

Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. „Conducătorul auto, conștient și cooperant, a fost preluat de către echipajul SMURD și este monitorizat medical”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc evenimentul rutier nedorit.

FOTO ISU Suceava

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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