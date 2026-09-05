Neamț. O tânără a fost depistată în trafic fără permis, la volanul unei mașini furate

O pietreancă de 21 de ani este cercetată penal după ce a ieșit la plimbare cu mașina fiind depistată în trafic fără permis de conducere. Cercetările ulterioare au relevat faptul că aceasta conducea un autoturism furat. S-a întâmplat pe 4 septembrie când autoturismul condus de femeie a fost tras pe dreapta la un control de rutină.

„La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 12:35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control un autoturism, ce se deplasa pe direcția Bicaz spre Bacău, condus de o tânără de 21 de ani, din Piatra-Neamț. În urna verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, tânăra nu deține permis de conducere, pentru nici o categorie se vehicule. Totodată, aceasta ar fi sustras autoturismul, din fața locuinței concubinului acesteia, un bărbat, de 46 de ani, pentru a se deplasa pe bulevardul Traian”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducere unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

(G. S.)

Foto ilustrativă: arhivă