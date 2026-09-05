INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Neamț. O tânără a fost depistată în trafic fără permis, la volanul unei mașini furate

de Sofronia Gabi

O pietreancă de 21 de ani este cercetată penal după ce a ieșit la plimbare cu mașina fiind depistată în trafic fără permis de conducere. Cercetările ulterioare au relevat faptul că aceasta conducea un autoturism furat. S-a întâmplat pe 4 septembrie când autoturismul condus de femeie a fost tras pe dreapta la un control de rutină.

La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 12:35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț au oprit pentru control un autoturism, ce se deplasa pe direcția Bicaz spre Bacău, condus de o tânără de 21 de ani, din Piatra-Neamț. În urna verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, tânăra nu deține permis de conducere, pentru nici o categorie se vehicule. Totodată, aceasta ar fi sustras autoturismul, din fața locuinței concubinului acesteia, un bărbat, de 46 de ani, pentru a se deplasa pe bulevardul Traian”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunilor de conducere unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

(G. S.)

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Botoșani. Percheziții într-un dosar cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj
Botoșani. Percheziții într-un dosar cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Botoșani. Percheziții într-un dosar cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj

Două percheziții domiciliare au avut loc în localitatea Cătămărești...
SOCIAL

Temperaturi estivale în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Nodul rutier Bacău Nord se deschide pe 5 septembrie

Întreaga centură ocolitoare a municipiului Bacău va fi deschisă...
ECONOMIE

150 de milioane de euro pentru stocarea energiei: toate firmele din România pot depune proiecte până la 30 octombrie

Ministerul Energiei pune la dispoziția întreprinderilor din România o...
SOCIAL

Razie pe DN 2 – polițiștii au aplicat 88 de sancțiuni, majoritatea pentru viteză

Acțiunea tip RELEU, care a avut loc pe DN...

Categorii

INFRACȚIONAL

Botoșani. Percheziții într-un dosar cu acuze de uz de armă fără drept și braconaj

Două percheziții domiciliare au avut loc în localitatea Cătămărești...
SOCIAL

Temperaturi estivale în Regiunea Nord-Est

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Nodul rutier Bacău Nord se deschide pe 5 septembrie

Întreaga centură ocolitoare a municipiului Bacău va fi deschisă...
ECONOMIE

150 de milioane de euro pentru stocarea energiei: toate firmele din România pot depune proiecte până la 30 octombrie

Ministerul Energiei pune la dispoziția întreprinderilor din România o...
SOCIAL

Razie pe DN 2 – polițiștii au aplicat 88 de sancțiuni, majoritatea pentru viteză

Acțiunea tip RELEU, care a avut loc pe DN...
Stiri fierbinti

Polițiștii nemțeni și luptătorii SAS au descins în Suceava într-un dosar de transport ilegal de lemn

Polițiștii nemțeni au descins pe 3 septembrie într-o locație...
Stiri fierbinti

FOTO. Suceava. Două persoane au murit carbonizate în urma unui accident la Fântâna Mare

Actualizare: Polițiștii au stabilit identitatea victimelor care au murit...
Stiri fierbinti

Pârjol pe 6 ha în comuna Icușești. Pompierii și voluntarii locali au muncit ore întregi pentru stingerea incendiului

Un incendiu de proporții a avut loc, vineri (4...