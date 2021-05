Pierderea numelui de domeniu este mai mult decat un usor inconvenient – este o lovitura serioasa pentru marca dvs., afacerea dvs. si relatiile cu clientii. In acest articol vom discuta despre importanta numelor de domenii web, despre ciclul de viata al acestora, ce se intampla cand acestea expira si despre reinnoirea numelui de domeniu.

Reinnoirea numelui de domeniu web: De ce este necesara?

Importanta numelui de domeniu

Numele de domenii sunt mai importante decat credeti deoarece ele reprezinta o mare parte a identitatii dvs. online si o parte esentiala a afacerii dvs.

Un nume de domeniu web bun ofera credibilitate companiei dvs. si o diferentiaza de site-urile spam. Inspira incredere clientilor dvs., confera eforturilor SEO intreprinse un impuls si este un punct central pentru dezvoltarea afacerii dvs. digitale.

Pericolele pierderii numelui de domeniu web

Cand va pierdeti numele de domeniu, pierdeti o parte integranta a marcii dvs. Domeniul dvs. web este un punct de contact esential pe care oamenii il au cu marca dvs. – in esenta, este adresa de care au nevoie pentru a ajunge pe websitul dvs.

Daca nu va reinnoiti numele de domeniu web si acesta expira el poate fi achizitionat de aproape orice persoana, inclusiv de concurentii dvs.

Va puteti imagina un concurent care va preia numele de domeniu si il redirectioneaza catre site-ul lor principal? Si nici macar nu ar trebui sa creeze o redirectionare pentru a va afecta afacerea; tot ce ar trebui sa faca este sa blocheze numele domeniului astfel incat sa nu il mai puteti folosi.

Numele de domenii expirate sunt la mare cautare. Odata ce un nume de domeniu a fost inregistrat si va fi utilizat din nou el va pastra un istoric al traficului si al backlink-urilor, facandu-le valoroase pentru noul detinator al domeniului.

Nu trebuie sa va faceti griji doar pentru concurenti cand expira numele dvs. de domeniu. Un nume de domeniu expirat va poate afecta pozitionarea sau optimizarea pentru motoarele de cautare. Daca website-ul dvs. devine nefunctional deoarece domeniul a expirat exista sanse mari ca site-ul dvs. sa isi piarda rankingul in cautarile Google.

Luati in considerare si marca pe care ati construit-o; cand un nume de domeniu expira, riscati sa-l pierdeti definitiv. Asta inseamna ca toata munca investita in marketing, pozitia in motoarele de cautare si increderea consumatorilor au disparut. Veti fi readus la inceputul calatoriei dvs. digitale si va trebui sa construiti aceste lucruri din nou.

Ciclul de viata al unui nume de domeniu

Ciclurile de viata ale numelui de domeniu pot fi impartite in 4:

activ

expirat

perioada de gratie (pentru rascumparare)

stergere in asteptare (Pending Delete)

Domeniu Activ

Cand domeniul dvs. este activ ii puteti modifica nameserverele si informatiile de contact. A avea un nume de domeniu activ este esential pentru a mentine website-ul dvs. online si e-mailul functional.

Un domeniu devine activ odata ce a fost inregistrat, perioada de inregistrare variind intre 1 si 10 ani (poate varia in functie de extensie).

Domeniu Expirat

Un domeniu web devine oficial expirat la data expirarii. Website-ul dvs. si orice adresa de e-mail asociata cu numele dvs. de domeniu vor inceta sa functioneze. In functie de extensia domeniului, website-ul dvs. poate afisa o pagina „parcata”.

Unele persoane pot licita si pot incerca sa cumpere numele domeniului dvs. imediat ce expira. Cu toate acestea, revendicarea dvs. asupra domeniului are prioritate fata de sumele licitate ale tertilor, daca va reinnoiti domeniul in termen de 30 de zile de la expirarea acestuia (intervalul poate varia in functie de extensie). Daca detineti un domeniu .eu este important sa stiti ca acesta va intra direct in carantina, fara a exista o perioada de gratie intermediara.

Perioada de carantina (pentru rascumparare)

Dupa aproximativ o perioada de 30-45 de zile de la expirare numele domeniului va intra intr-o perioada de carantina. Unele TLD-uri pot intra in carantina imediat dupa ce expira.

Daca domeniul dvs. se afla in carantina il puteti reinnoi insa majoritatea registratorilor vor percepe o taxa de rascumparare in plus fata de taxa normala de reinnoire a domeniului. Este preferabil sa evitati ca domeniul dvs. sa intre in carantina deoarece taxa de extragere din carantina poate ajunge la cateva sute de euro, in functie de extensie.

Perioada de stergere in asteptare

Dupa ce un domeniu intra in stadiul de stergere in asteptare nu mai poate fi recuperat. Domeniul va ramane cu acest status timp de aproximativ 5 zile si apoi va deveni disponibil pentru o noua inregistrare.

Daca se intampla acest lucru puteti incerca sa cumparati din nou numele de domeniu (presupunand ca nu il va cumpara altcineva). In aceasta situatie nu va trebui sa platiti taxa de rascumparare, ci doar taxa de inregistrare obisnuita.

Sfaturi pentru reinnoirea numelui de domeniu

Activati notificarile pentru reinnoirea numelui de domeniu. Daca le dezactivati si nu aveti configurata reinnoirea automata domeniul va expira. In general, registrarii trimit emailuri inaintea expirarii numelor de domenii.

Actualizati orice informatie de contact / facturare invechita. O adresa de email incorecta poate duce la pierderea facturii de reinnoire sau a notificarilor de reinnoire a domeniului dvs. Daca domeniul este al dvs., asigurati-va ca adresa dvs. de e-mail nu este asociata cu o institutie sau o companie la care nu mai lucrati.

Nu este usor sa tineti evidenta mai multor nume de domenii, cu date de expirare diferite, la diferiti registratori. Va recomandam sa pastrati domeniile dvs. cu un singur registrar de domenii web, unde le puteti urmari pe toate, intr-un singur loc.

Protejati-va afacerea, marca si site-ul cu reinnoirea automata a numelui de domeniu

Achizitionarea unui nume de domeniu este prima dvs. investitie in website-ul dvs. si in afacerea dvs. online. Optati pentru reinnoirea automata a numelui de domeniu astfel incat sa nu va pierdeti numele de domeniu si sa va afecteze brandul.