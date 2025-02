Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat lansarea programului „Rabla pentru sobe” în luna februarie 2025. Acest program oferă sprijin financiar de până la 10.000 de lei pentru românii care doresc să înlocuiască sobele vechi cu unele mai eficiente energetic. Subvenția acoperă 70% din costurile de instalare, oferind o soluție economică pentru modernizarea sistemelor de încălzire.

După o serie de ajustări și consultări publice, programul este acum pregătit pentru implementare. Procesul a necesitat clarificări suplimentare, precum și definirea noțiunilor de sobar autorizat și obținerea feedback-ului din partea instalatorilor și cetățenilor.

„Acum un an și jumătate, el a fost scris de la zero, a fost pus în consultare, am avut lungi dezbateri pe marginea lui și cred eu că acum, în prima parte a anului, îl vom lansa și vom vedea cum merge. E posibil să constatăm că mai avem de făcut anumite corecții din mers, dar decât să așteptăm, cred că e mai bine să să-l pornim”, a adăugat Fechet.

Ministrul a precizat că lemnul de foc rămâne o opțiune accesibilă pentru mulți români, iar România nu intenționează să renunțe la această sursă de încălzire în viitorul apropiat.

Cum să te înscrii în programul „Rabla pentru sobe”

Pentru a beneficia de finanțare, urmează pașii de mai jos:

Asigură-te că primăria ta participă la programul „Rabla pentru sobe”.

Completează formularul de finanțare și trimite documentele necesare către Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT).

Selectează un sobar autorizat pentru montarea sobei.

Verifică periodic stadiul aprobării și respectarea cerințelor impuse de program.

Prin „Rabla pentru sobe”, autoritățile propun să ofere o soluție concretă pentru modernizarea sistemelor de încălzire, reducând impactul asupra mediului și sprijinind tranziția către tehnologii mai eficiente.

