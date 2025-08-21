Centrul orașului Piatra-Neamț, strada Piața Ștefan cel Mare, este închis circulației rutiere pentru cinci zile, începând de joi, 21 august, ora 8:00, până luni, 25 august, ora 14:00, pentru organizarea unui eveniment stradal în acest weekend.

Porțiunea de șosea de vizavi de parcul central, începând de la Teatrul Tineretului până la intersecția cu strada Mihai Eminescu din sensul giratoriu din fața Hotelului Ceahlău, este închisă. Șoferii vor trebui să circule pe variantele ocolitoare de pe străzile laterale.

A.C.