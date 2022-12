Turiștii veniți din toate colțurile țării să se cazeze pe perioada sărbătorilor la Pensiunea Daria din satul Văratec, comuna Agapia au avut parte în Ajunul Crăciunului de un adevărat spectacol culinar oferit de către administratorii și angajații frumoasei locații turistice de lângă Codrii de aramă.

Cei care au dorit au putut asista la prepararea un porc începând de la pârlit, spălat, curățat, tranșat, până la prepararea sa.

Momentul mult așteptat de către turiști a fost gustarea șoricului fraged și sărat. Nu au lipsit țuica fiartă și vinul din pocale, în perfectă simbioză cu muzica populară moldovenească. Doamna Nuți, alături de soțul Eugen Grigoraș, administratorii pensiunii, au adus platouri pline cu preparate din porc, toate realizate în bucătăria și afumătorile de aici: slăninuță, pastramă, mușchiuleț, cârnați și ceapă. Un deliciu culinar deosebit de apreciat de turiști.

„Vin de 5 ani consecutiv la această pensiune. Pot spune că am devenit prieten cu Eugen. De când am venit prima oară mi-a plăcut. E atâta liniște, peisaje superbe, iar ospitalitatea, serviciile și calitatea mâncării și a cazării te fac să vii an de an aici. Suntem pur și simplu răsfățați de către familia Grigoraș și angajații de aici. Și revelioane am făcut aici. De aceea, și la acest revelion vom veni tot aici”, ne spune un turist venit din Suceava.

Alte două cupluri venite tocmai din Galați, iar un cuplu de români veniți tocmai din Germania ne vorbesc la superlativ despre calitatea umană și profesională a celor care se ocupă de Pensiunea „Daria”. Și poate cel mai important lucru pe care îl apreciază turiștii este și faptul că, aici se mănâncă produse natural. Este dintre puținele locații în care toate produsele oferite turiștilor și clienților nu provin din supermarket-uri. O locație cu adevărat rustică și autentică.

Eugen Grigoraș ne explică succesul pe care îl are în rândul turiștilor de ani de zile: „Ne axăm doar pe produse făcute de noi, aici la pensiune. Carnea o luăm din gospodăriile țărănești, nu din altă parte. Și suntem implicați de la munca de jos și până la a administra pensiunea, atât eu cât și soția mea. Le facem pe toate. Cei care vin la noi sunt tratați așa cum se cuvine și nu sunt tratați doar ca simpli clienți. Încercăm să se simtă ca la ei acasă, să stăm cu ei, să facem împreună lucruri, așa cum a fost acum la tăiatul porcului. Asta înseamnă agroturism și respect față de acest domeniu și față de cei care îți calcă pragul. Facem totul din pasiune și nu alergăm după venituri mari și rapide. Nu ne batem joc nici de noi, și nici de turiști. Avem turiști care vin la noi de ani de zile, în fiecare an. Că-s sărbători pascale sau de iarnă, ei ne sună și vor să le rezervăm camere pentru mai multe zile. Profit de ocazie să transmit tuturor sărbători cu bucurii și sănătate!”

Ne-am luat rămas bun de la gazde și de la oaspeți, nu înainte de a admira turma de ciute și cerbi din țarcul spațios al pensiunii. O adevărată atracție și în extrasezon.

Ciprian Traian STURZU