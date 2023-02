De luni, 20 februarie, nemțenii vor putea vota profesioniștii nominalizați de DGASPC Neamț în competiția care premiază pe cei mai buni din domeniu în anul trecut. Votul online se face până pe 27 februarie la link-ul https://cnasr.ro/gala/2023/vot-online pus la dispoziție de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România, organizatorul Galei Naționale a Excelenței în Asistența Socială.

Nominalizările din Neamț pentru ediția a IX-a a galei sunt pentru mai multe categorii:

-Delia Țărnă – Premiul pentru asistentul social al anului 2022

-Mariana Mancaș – Premiul pentru asistentul social din domeniul persoanelor cu dizabilități

-Otilia Pușcașu (Roman) – Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare

-Florin Antonoaea, Primăria Pângărați – Premiul pentru asistentul social din mediul rural

-Ovidiu Țărnă – Premiul pentru asistentul social din domeniul protecției copilului

– Camelia Canache – Premiul pentru asistentul social din domeniul prevenirii/reducerii riscurilor asociate infecției HIV, consumului de droguri și exploatării sexuale

Unul din premiile galei de anul trecut a fost acordat lui Eugen Simion, șeful Serviciului pentru Copilul Maltratat din cadrul DGASPC Neamț, care a fost distins la categoria „Asistentul Social al perioadei 2020-2021 pentru aportul valoros, constant și eficient adus la dezvoltarea Asistenței Sociale și la promovarea profesiei de Asistent Social în România”. În plus, tot anul trecut DGASPC Neamț a ocupat locul I național în domeniul dezinstituționalizării adulților și pentru cele 15 proiecte cu finanțare europeană pe care le derulează instituția, în valoare de 30 milioane euro. „După doi ani dificili în care ne-am confruntat cu efectele pandemiei, anul 2022 a venit cu noi provocări pentru asistenții sociali. Războiul din apropiere, repercusiunile financiare și criza energetică au fost jaloanele importante ale anului precedent. În ciuda premiselor nefavorabile, anul 2022 a fost totodată și unul al speranței, umanității și solidarității. Mai mult ca niciodată, s-a dat dovadă de empatie, de implicare, de sprijin pentru persoanele aflate în vulnerabilitate iar asistenții sociali au fost în linia întâi. Am construit împreună, am pus în mișcare un tăvălug al solidarității și am reușit să ajungem la final mai puternici și mai uniți. Implicarea și eforturile depuse de asistenții sociali nemțeni merită încă o dată să fie aplaudate și aduse la cunoștință publicului larg“, a spus Mirela Negruș, director general adjunct al DGASPC Neamț și președintele Sucursalei Neamț a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România.

Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţă Socială, ediţia a IX-a va avea loc în 21 martie, pe scena Ateneului Român, cu ocazia Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale.

