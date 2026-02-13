Neamț | Pacientă de 86 de ani, preluată de urgență și transferată cu elicopterul SMURD la Iași

O pacientă în vârstă de 86 de ani, dintr-o localitate a județului Neamț, a ajuns la Iași după ce a fost transportată cu elicopterul SMURD de la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, unde se prezentase la Compartimentul de Primiri Urgențe cu afecțiuni cardiace severe.

Potrivit informațiilor medicale, în urma evaluărilor și investigațiilor efectuate, pacienta a fost stabilizată de o echipă multidisciplinară. După ce a fost scoasă din zona de risc vital, medicii au decis transferul aerian către o unitate medicală din Iași, pentru continuarea managementului și inițierea procedurilor terapeutice specifice.

Cazul evidențiază importanța intervenției rapide și a colaborării dintre echipele de urgență și spitalele din regiune, în situații în care fiecare minut poate face diferența. (F.C.)