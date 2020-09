Astăzi începe un nou an școlar, care se va desfășura însă în condiții cu totul deosebite. Consider că trebuie, chiar și în această situație specială, să facem cu toții – autorități, dascăli, părinți, tot ce stă în puterea noastră pentru ca ai noştri copii să înceapă şcoala cu acelaşi zâmbet, cu aceeaşi bucurie ca în anii din urmă. Este de datoria fiecăruia dintre noi să facem tot ceea ce este necesar pentru ca această pandemie să nu ştirbească bucuria elevilor de a se reîntoarce în bănci. Le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în asigurarea condițiilor optime pentru deschiderea anului școlar în siguranță. Autorități publice, directori de școli, cadre didactice, părinți sau bunici, suntem cu toții datori să sprijinim și să încurajăm educația tinerei generații. Le doresc elevilor, dar și cadrelor didactice multă sănătate, un an școlar cu rezultate deosebite, care pentru elevi să reprezinte un pas important al unei cariere reușite în viață! Mult succes tuturor în noul an școlar!