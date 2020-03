Medicii de familie avertizează că nu sunt pregătiţi din punct de vedere tehnic (resurse de autoprotecţie şi dezinfecţie), în cazul în care “transmiterea infecţiei cu SARS-CoV-2 va deveni una comunitară”, potrivit unui comunicat de presă al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF).

“Societatea Naţională de Medicina Familiei constată cu îngrijorare avalanşa problemelor care asaltează medicii de familie în contextul pandemiei cu COVID-19 şi semnalează autorităţilor riscul de a deveni victime sau potenţiale surse de infecţie, precum şi nevoile identificate de medicii de familie, pentru ca lupta cu epidemia să fie eficientă. Suntem în pragul preluării multor responsabilităţi pe măsură ce transmiterea infecţiei cu SARS-CoV-2 va deveni una comunitară. Rolul nostru, al medicilor de familie, va creşte exponenţial. Această perspectivă ne găseşte nepregătiţi din punct de vedere tehnic, deoarece nu avem resursele de autoprotecţie şi dezinfecţie, pe care aşteptăm să le primim gratuit. Deşi ne-am arătat disponibilitatea de a achiziţiona materiale de protecţie (chiar la preţuri mult mai mari decât cele anterioare pandemiei), în acest moment nu avem de unde să achiziţionăm astfel de materiale”, potrivit sursei citate.

SNMF mai avertizează că există riscul diminuării capacităţii asistenţei medicale primare în unele zone, în contextul posibilităţii, ce nu trebuie neglijată, ca mulţi medici de familie să fie, la rândul lor, contaminaţi cu noul coronavirus. “Obligarea medicilor de familie să desfăşoare activităţi nemedicale în afara cabinetelor pe de-o parte va scădea capacitatea acestora de a oferi asistenţă medicală, iar pe de altă parte va creşte riscul de infectare a medicilor de familie cu noul coronavirus, ceea ce va lăsa populaţia deservită fără asistenţă medicală primară în zona respectivă. Acest fapt va aglomera Unităţile de Primire Urgenţe ale spitalelor şi va obliga pacienţii să parcurgă distanţe mari, fapt ce trebuie evitat pe cât posibil pe perioada epidemiei. Pe durata unei epidemii, interesul comun al medicilor şi pacienţilor este reducerea numărului de consultaţii nenecesare, dar acest lucru trebuie dublat de asigurarea unor venituri constante la nivelul mediei ultimelor trei luni, chiar dacă numărul de consultaţii este scăzut şi chiar dacă medicul intră în carantină sau izolare, în mod similar cu atitudinea faţă de finanţarea spitalelor”, se precizează în acelaşi comunicat de presă.

Acelaşi for trage un semnal de alarmă şi în legătură cu faptul că unele facilităţi oferite de guvern nu par a fi fezabile. “Facilitatea oferită de decontarea a 8 consultaţii pe oră în loc de 4, aparent o ofertă generoasă, presupune de fapt vigilenţă sporită şi efort suplimentar care incumbă responsabilitate majoră, dar nu rezolvă scăderea finanţării medicilor de familie pe perioada epidemiei. (…) În acelaşi sens, în curând vom fi asaltaţi de solicitări de eliberare a concediilor medicale pentru carantina sau (auto)izolare, deşi noi nu am avut o informare uniformă şi clară, iar comunicarea cu DSP nu dă semne de îmbunătăţire. De asemenea, ni se permite prescrierea medicamentelor fără limitele impuse de HG 720/2008 şi fără card de sănătate, însă avem semnale din teritoriu că, din motive tehnice, unele farmacii nu pot elibera fracţionat aceste prescripţii. În plus, facilităţile legislative reale se amestecă cu anunţuri ale CNAS care, în prezent, nu au fundament juridic şi care menţionează doar că se are în vedere o anumită serie de măsuri care nu sunt efectiv aplicabile fără să fie validate printr-un ordin de preşedinte al CNAS”, se menţionează în acelaşi document. (M. CONSTANTINESCU)