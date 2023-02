Sunt consternată și revoltată când citesc asta: „Patru din cinci sesizări având ca obiect infracțiuni împotriva libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor s-au soluționat cu clasarea faptelor sau cu renunțarea la urmărirea penală!”

TREBUIE să facem mai mult pentru a ne proteja copiii, iar monștrii care sunt capabili de astfel de fapte să fie pedepsiți pe măsură

În anul 2020, când alături de alți colegi parlamentari am participat la lucrările Comisiei de anchetă pentru copii dispăruți și am interacționat cu cazuri reale, am fost șocată de amploarea fenomenului. S-au făcut o serie de pași de atunci, dar este evident că noul raport al Inspecției Judiciare (2021), care a fost făcut public de cei de la ”Salvații Copii România”, ne demonstrează că trebuie să fim mai fermi și să acționăm cu celeritate!

Tocmai ieri discutam aceste cifre îngrijorătoare în cadrul Grupului pentru Drepturile femeilor (înființat în Parlament la nivelul anului 2023 cu reprezentanți ai tuturor partidelor politice) pentru a găsi soluții.

Mă voi implica ferm și de acum înainte și voi susține modificarea legislației oricând este necesar pentru a preveni aceste orori.

Mara Calista, deputat PNL