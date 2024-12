Alegerile parlamentare desfășurate la data 1 Decembrie au adus schimbări importante care se vor resimți în legislativul viitor.

Având în vedere rezultatele înregistrate în Neamț, cinci partide vor trimite reprezentanți în Parlamentul României.

Lista celor care vor reprezenta județul Neamț o puteți consulta mai jos.

Senatori de Neamț

„În primul rând vreau să mulțumesc nemțenilor care ne-au votat, care au plasat în opțiunea lor de vot Partidul Social-Democrat pe prima poziție, atât în județ, cât și în municipiul Piatra-Neamț. Vreau să mulțumesc organizațiilor, care în această săptămână s-au mobilizat exemplar și au reușit să transmită mesajul de echilibru, stabilitate, responsabilitate și dezvoltare. Îmi doresc stabilitate, să reușim să formăm o alianță de guvernare solidă prin care să putem implementa măsurile din cadrul programului pe care ni l-am asumat și cel mai mult îmi doresc să continuăm proiectele de dezvoltare ale județului Neamț. Voi milita pentru un sistem fiscal predictibil și pentru bunăstarea mediului de afaceri și a tuturor românilor”.

„Am o recunoștință imensă față de nemțeni, care ne-au adus în ierarhia politică a județului pe locul 2 (…). Tot ce pot să le zic nemțenilor este că nu-i voi dezamăgi și voi continua pe făgașul pe care am fost până acum, întreținând memoria deținuților politici, fiind alături de biserică, de familie și împotriva a tot ceea ce înseamnă această plagă neomarxistă care vine de la Bruxelles și care la noi este reprezentată, în primul rând, de USR și apoi de PNL.

„Sate din Neamț fără apă, gaz, canalizare, până când vom mai suporta această batjocură? În secolul XXI, într-o Europă care vorbește despre sustenabilitate și progres! În timp ce, în alte regiuni, se inaugurează proiecte moderne și infrastructura avansează, județul Neamț rămâne pe ultimele locuri! Unde se duc fondurile publice? Cum este posibil ca, în 2024, în România să existe comunități care încă visează la apă curentă? Este inadmisibil ca astfel de situații să fie ignorate de autorități!”

Deputați de Neamț

Ciprian-Constantin Șerban s-a născut în comuna Ștefan cel Mare, în 1985, este absolvent al Academiei de Studii Economice București, a urmat cursurile Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la departamentul pentru studii de securitate și leadership. În 2012 ajunge consilier județean din partea PP-DD, colaborând strâns cu PSD, asigurând majoritatea în consiliu. Din 2016 este deputat PSD din partea județului Neamț.

„Am câștigat alegerile parlamentare în Neamț, într-un context extrem de complicat la nivel național. Împreună cu activul nostru, primarii, consilierii județeni și locali, am demonstrat că rămânem principala opțiune a nemțenilor, cărora le mulțumim pentru implicare și susținere. Avem timp să facem acum o analiză a întregului an electoral și să luăm cele mai bune decizii pentru viitor.”

„Nu putem fi pe deplin mulțumiți de rezultat având în vedere obiectivul propus la începutul campaniei. Trebuie avut în vedere contextul socio-politic ce a determinat o reacție energică a electoratului nemulțumit de clasa politică actuală. Lista de candidați ai PSD Neamț a venit în întâmpinarea dorințelor electoratului, propunând nume noi, bine pregătite profesional și cu specializări multiple. (…)

Ce îmi propun: Am venit în fața electoratului cu anumite componente ale Programului de Guvernare propus de Partidul Social Democrat. Am făcut vorbire de Programul Start Up Revolution ce trebuie să prindă contur cât mai rapid. Acesta își propune încurajarea antreprenoriatului în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani prin înființarea unor firme de exercițiu de tip SRL cu o durată limitată de 2 ani de zile. Totodată, mă voi apleca și către nevoile foștilor sportivi prin inițierea unui program de sprijin pentru finanțarea firmelor ce au ca asociați majoritari persoane ce și-au încheiat viața sportivă. Programul are o componentă de schemă de ajutor de minimis care să sprijine întreprinderile prin acordarea de granturi, pentru realizarea de investiții, în capacități noi de producție”.

„În primul rând aș vrea să mulțumesc nemțenilor pentru alegerea pe care au făcut-o la parlamentarele de duminică. O alegere potrivită și bună pentru județul nostru și pentru tot ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Mulțumim tuturor celor care au pus ștampila de vot pe AUR! Am avut un scor remarcabil și, așa cum am spus în toate emisiunile electorale de la televiziunile locale, vom fi partidul numărul doi din Neamț. Noi suntem mulțumiți de scorul pe care l-am obținut. Este un scor, în primul rând, raportat la tot ce înseamnă efortul pe care l-am depus în toate acești patru ani. De acum încolo trebuie să vedem ce facem pentru țară. Am obținut un scor bun, trebuie să obținem și rezultate pentru români! Vom fi la masa negocierilor pentru că nu vrem să stăm în expectativă, să așteptăm să se întâmple minunile. Minunile trebuie să se facă cu oameni și trebuie să le facem prin fapte, să punem mâna la treabă! Și asta se așteaptă și românii. Românii vor niște parlamentari și niște oameni politici, în primul rând, foarte serioși și responsabili. Iar noi cred că am demonstrat responsabilitate în toate acești 4 ani și am făcut și fapte. Știm ce avem de făcut. Totul este să ne asumăm și tot ceea ce va urma de acum încolo”.

„Cred că era și timpul ca victoria să fie de partea noastră, a suveranismului, pentru binele românilor din țară și a celor peste 6 milioane din diasporă! Cei din urmă au ținut economia țării prin truda și prin eforturile lor, majoritatea trăind umilințe greu de imaginat! Tot respectul și compasiunea pentru ei. Vom face tot ceea ce va sta în puterile noastre pentru a-i readuce acasă pe cei care își doresc acest lucru. Victoria noastră, acest loc doi pe scena politică a județului, au decis-o nemțenii, având o singură armă: votul lor exprimat liber. De prea mulți ani, românii vorbesc despre schimbare fără să facă pași concreți pentru reînnoirea clasei politice și a decidenților. Avem o șansă istorică! Vom fi la guvernare și vom putea lua acele decizii care să-i salveze pe români din ghearele celor care i-au ținut în genunchi până acum. Împreună cu românii, facem schimbarea!

„Este un rezultat slab din punctul meu de vedere. E un rezultat neașteptat. Pentru mine nu e o nicio bucurie, sunt total dezamăgit de rezultat, prin prisma faptului că se pare că voi fi singurul parlamentar PNL de Neamț. Și chiar aveam o echipă bună, bună, de tot. Și vreau ca mai mulți colegi să meargă în parlament. Dar… suveranitatea poporului se manifestă prin alegeri libere și democratice. Aceasta este voința poporului. Nu avem ce să facem altceva decât să o respectăm. Mulțumim fiecărui nemțean care a mers la vot. Mulțumim în mod deosebit nemțenilor care au ales să voteze Partidul Național Liberal. Mulțumesc foarte, foarte mult colegilor primari, colegilor președinți de organizații, aleșilor noștri locali, militanților Partidului Național Liberal, care prin munca lor, zi de zi, în teren, au făcut posibil acest rezultat!”.

A fost membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru știință și tehnologie și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. În calitate de deputat, Ciprian Ciubuc, a participat, în perioada 25-28 noiembrie 2021, la Adunarea Parlamentară a Francofoniei care a avut loc la Tirana, Albania.

Activitatea sa parlamentară, într-o sinteză statistică se prezintă astfel: cu 95 de puncte de vedere exprimate pe parcursul a 63 de ședințe, 9 declarații politice, 83 de propuneri legislative din care două au fost promulgate ca legi, o moțiune și 191 de întrebări și interpelări.

Aflat la cel de-al treilea mandat de deputat USR de Neamț, Iulian Bulai are 37 de ani, este romașcan, membru fondator și președintele Organizației Județene a Uniunii Salvați România și vicepreședinte USR la nivel național. Este căsătorit cu o jurnalistă norvegiană și au împreună doi copii. Iulian Bulai are studii universitare în arte vizuale la Academia Națională de Arte din Oslo, Norvegia, și un masterat în relații internaționale, la Universitatea din Siena, Italia. În primul mandat de deputat, în legislatura 2016-2020, a fost membru în comisiile pentru Cultură și pentru Afaceri Europene. De la începutul anului 2019, este membru în Comisia de Monitorizare a APCE și reprezentantul Camerei Deputaților la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), care, printre altele, votează judecătorii Curții Europene pentru Drepturile Omului. A fost membru al Comisiei pentru afaceri europene și membru în delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Unul dintre proiectele inițiate de Iulian Bulai este legea adopțiilor, care a fost la un pas să devină lege. Preocupat să pună capăt sinecurilor de partid și de stat, a inițiat mai multe proiecte de legi de desființare sau comasare a unor astfel de instituții-fantomă.

Este avocat specializat pe imigrație și se pare că locuiește în Elveția, unde și profesează. A studiat la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară în București și a făcut Dreptul la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative. Este membru fondator și redactor la Revista Culturală „Kultapogeum”, ceea ce probabil i-a permis să devină membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. În lipsa unor comunicate oficiale, a unei prezențe de orice fel în campania electorală și nici o prezentare a candidatului pe pagina partidului, suntem nevoiți să ne raportăm la paginile ei de Facebook. În pagina avocatului nu apar niciun fel de referințe la politică, și începutul anului în care va ajunge în Parlament îi prilejuia o urare:

„Ce ne-au învățat anii ce au trecut? Să fim curajoși în fața provocărilor, să învățăm din experiențe și să nu uităm să ne bucurăm de fiecare moment. Vă doresc ca noul an să vă aducă multă fericire și succes în toate căile pe care alegeți să le urmați. La mulți ani!”.

Declarații au fost preluate din materiale apărute în Mesagerul de Neamț.