Astăzi, 20 mai, înscrierea copiilor la grădinițe, pentru noul an școlar, a început cu stângul. Părinții care s-au grăbit să vină la prima oră au fost nevoiți să renunțe și să mai piardă cel puțin o zi pentru acest demers. Asta, deoarece școlile erau ocupate cu simularea evaluării naționale pentru copiii de clasa a VIII-a, proba scrisă la matematică, din sesiunea extraordinară decisă de Inspectoratul Școlar Neamț. Au fost destui părinți care s-au învoit de la serviciu în speranța că vor reuși să termine formalitățile și care au fost sfătuiți să revină, după ora 12 sau a doua zi, pentru a nu perturba activitatea dedicată testelor. Aceeași situație va fi și în zilele de 22 și 23 mai, când elevii de clasa a VI-a susțin evaluarea națională. Perioada de înscriere a copiilor la grădiniță se desfășoară în trei etape, anul acesta. După ce, până vineri, 17 mai, copiii care deja frecventează grădinița au putut fi reînscriși, cei nou veniți pot fi înscriși timp de trei săptămâni, până pe 7 iunie 2019. Oricum, tot de astăzi, 20 mai, fiecare școală care organizează învățământ preșcolar trebuie să afișeze la loc vizibil și pe pagina de internet, dacă are, informațiile de interes pentru părinți: actul de autorizare – acreditare pentru grădinițele particulare, listele cu copiii reînscriși, locurile rămase libere, programul de primire a cererilor și documentelor obligatorii necesare. (C.I.)