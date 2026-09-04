Stiri fierbintiACTUALITATEINFRACȚIONAL

FOTO. Situație dramatică la Cordun. Un incendiu a cuprins două locuințe și un bărbat a fost găsit spânzurat în pod

de Vlad Bălănescu

Noapte de groază în comuna Cordun județul Neamț unde s-au întâmplat scene teribile. În noaptea de 3 spre 4 septembrie, în jurul orei 01.10 a fost anunțat un incendiu la o gospodărie în localitate.

La sosirea pompierilor incendiul se manifesta la două construcții, la acoperișul unei anexe gospodărești (bucătărie de vară și magazie) și la acoperișul locuinței existând posibilitatea propagării la alte construcții din vecinătate. O femeie în vârstă de 48 de ani și o fetiță de patru ani s-au autoevacuat, în timp ce o tânără de 22 de ani (aproximativ) a fost evacuată de un cetățean (agent de poliție Arghire Ionuț aflat în timpul liber)”, arată comunicatul ISU Neamț. Din fericire, ambele persoane erau în stare bună și nu au necesitat ajutor medical.

Dar problemele nu erau încheiate. „În interiorul podului unei anexe gospodărești (o magazie la care nu se manifesta incendiul) a fost identificată o persoană aflată în stop cardio-respirator. Victima a fost preluată de echipajul SMURD care a început imediat manevrele de resuscitare. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, a răspuns manevrelor de resuscitare, ulterior fiind preluat de echipajul SAJ și transportat la spital”, mai precizează ISU Neamț.

Poliția Neamț a oferit mai multe detalii privind acest caz. Bărbat a fost găsit spânzurat, dar „prezenta semne vitale”.

„Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal”, transmite IPJ Neamț.

Z.C.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul
Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Ultima ora

CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
ACTUALITATE

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
ACTUALITATE

Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...

Categorii

CULTURA

Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de...
ACTUALITATE

Soluția ISJ Neamț pentru criza apei din zona Târgu Neamț – două școli vor avea cursuri online

Două unități de învățământ vor avea cursuri online la...
INFRACȚIONAL

Neamț. 7,25 m³ de lemn de fag pentru foc, în valoare de 1.906 lei, „indisponibilizat de polițiști”

Existând „suspiciuni cu privire la cantitatea de material lemnos transportată și cea înscrisă în avizele de însoțire”, s-a cerut ajutorul lucrătorilor Ocolului Silvic Borca, pentru a inventaria cantitatea de lemn de fag transportată, potrivit informațiilor oferite de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.
ACTUALITATE

Culoar climatic din Piatra Neamț murdărit cu „slime” de un copil

Culoarele climatice inteligente au apărut în Piatra Neamț în ultimele săptămâni și au fost menite să ofere trecătorilor posibilitatea de a se răcori cu ajutorul apei pulverizate, când temperatura exterioară atinge 27 grade Celsius. Unul dintre acestea a fost instalat în zona Spitalului Județean Neamț și, conform unui comunicat al Primăriei Piatra Neamț, a fost vandalizat miercuri, 2 septembrie.
SOCIAL

Acțiune tip RELEU pe DN 2. La misiune sunt angrenați și polițiștii din Neamț

Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8...
INFRACȚIONAL

Neamț. Un bărbat a ajuns la urgențe după ce a căzut de pe bicicletă: Avea „1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat”

În după-amiaza zilei de joi, 3 septembrie, un bărbat...
ADMINISTRAȚIE

O mașină a ars ca o torță la Vânători-Neamț

Un autoturism a luat foc pe un teren viran...
SOCIAL

VIDEO. Bacău. O anexă gospodărească a luat foc în comuna Asău

Un incendiu a izbucnit la o anexă gospodărească din...