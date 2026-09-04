Călătorie la 1900 – Elite la răscruce de veacuri. O nouă manifestare la Castelul Sturdza, la granița cu Neamțul

Simbol al arhitecturii neogotice din Moldova, Castelul Sturdza de la Miclăuṣeni, care-i situat în imediata apropiere a graniței dintre Neamț și Iași, va fi din nou gazda unei nostalgice întoarceri în trecut. Ediția a XI-a a festivalului ”Călătorie la 1900” are tema ”Elite la răscruce de epoci” și se va desfășura pe 5 și 6 septembrie 2026.

„La început de septembrie pornim din nou într-o nostalgică întoarcere în trecut, pe care o dedicăm anul acesta unor personalități remarcabile, ale căror destine au fost temporar legate de Castelul din Miclăușeni. Pentru prima dată de la începerea lucrărilor de restaurare, castelul va putea fi vizitat la interior. Invitata specială este academician Georgeta Filitti, care, alături de Maximilian Caradja, îl va evoca pe prințul-aviator Matei Ghica Cantacuzino”, au transmis organizatorii.

Cei care vor da curs invitației vor putea asista la spectacole de teatru, dans și muzică de epocă în aer liber, vor admira expoziții de obiecte și bijuterii Belle Époque, un târg de antichități și automobile vintage, ateliere de caligrafie și heraldică, un salon de ceai, fotografii de epocă și costume de închiriat pentru ședințe foto.

Atmosfera va fi completată de bucate inspirate din gastronomia de odinioară, limonadă de trandafiri, vinuri de colecție, bere artizanală și numeroase produse locale și artizanale. Accesul la eveniment se face pe baza unui bilet de 40 lei. Tinerii cu vârste între 8 și 18 ani vor beneficia de o reducere de 50%, iar copiii sub 8 ani vor intra gratuit.

Ample proiecte de restaurare

În ultimii doi ani, castelul a fost în reabilitare, lucrările s-au terminat recent și au presupus refacerea fațadelor și restaurarea decorațiunilor heraldice, refacerea șarpantei și a acoperișului, restaurarea parchetului istoric și a ușilor de exterior, refacerea planșeelor și a pardoselilor din lemn masiv și mozaic, înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, instalarea sistemelor de supraveghere video, anti efracție și anti incendiu, etc.

În această toamnă vor mai fi lucrări de restaurare a picturii interioare, restaurarea tâmplăriilor de la uși și ferestre, restaurarea sobelor istorice și amenajarea interioară. Valoarea proiectului de la castel a fost de circa 20 de milioane de lei, ulterior fiind necesare alte circa 6 milioane, iar pentru restaurarea picturilor murale din interior este alt proiect, cel finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, 10 milioane de lei.

Castelul Sturdza din Miclăușeni a fost construit între 1880 și 1904 de către Gheorghe Sturdza și soția sa Maria, fiind situat la 21 de kilometri de Roman și la circa 18 de Târgu Frumos. În Primul Război Mondial a adăpostit un spital militar, aici concertând pentru răniți compozitorul și violonistul George Enescu. În 1944, din cauza apropierii frontului, palatul a fost părăsit, iar în acea iarnă au fost cazați aici prizonieri germani.

Castelul avea să fie devastat de militarii ruși, care au folosit cărți rare pe post de combustibil pentru sobe, iar altele au fost vândute magazinelor din Târgu Frumos, hârtia fiind utilizată pentru împachetat mărfuri. Pe lângă volumele rare, din palat au fost sustrase obiecte de mobilier din lemn de trandafir și cea mai mare parte din colecțiile familiei Sturdza.

Pe 21 aprilie 1947, Ecaterina Cantacuzino a donat castelul Episcopiei Romanului, ulterior a fost naționalizat și folosit ca depozit militar de explozibil. A intrat în proprietatea Ministerului Metalurgiei, Sfatului Popular Iași, Universității „Cuza”, iar din 1960 a fost sediul unui centru pentru copii cu handicap și a unei școli speciale. În 2001, imobilul a fost a fost retrocedat Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Dan Sofronia

FOTO Facebook Castelul Sturdza