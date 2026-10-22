Știre actualizată. Iași. 14 percheziții într-un proces de trafic de minori, de droguri de risc și mare risc și deținere. Minore racolate din centre de primire minori și drogate

ACTUALIZARE:

Au fost arestate preventiv 4 persoane: o femeie și 3 bărbați, cu vârstele cuprinse între 17 și 32 de ani și s-a aplicat măsura controlului judiciar pentru 2 persoane minore de 16 și 17 ani, „pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori”, potrivit informațiilor furnizate de un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Documentele de urmărire penală au indicat faptul că în perioada septembrie 2025-octombrie 2026, o persoană în vârstă de 17 ani instituționalizată a recrutat, „în scopul exploatării sexuale”, prin „presiune fizică și psihică”, mai multe victime care se aflau în același Centru de Asistență Socială, profitând de „starea de vădită vulnerabilitate” a acestora, respectiv de faptul că erau „lipsite de suport familial”.

„Astfel, prin agresiuni fizice la intervale de 2–3 zile, amenințări, șantaj cu divulgarea unor înregistrări video cu caracter sexual și cerința expresă să „facă bani”, persoanele vătămate ar fi fost obligate să practice prostituția, fiind preluate cu autoturismele, de către clienți, identificați de către una dintre persoanele cercetate, de 17 ani și transportate în zona cunoscută sub numele de „La punte” sau în locuințe situate în zona rurală, a județului Iași”, mai arată comunicatul.

Mai mult decât atât, alte 2 persoane minore, care au urmat „același „model” de comportament”, au recrutat și exploatat sexual victime care se aflau instituționalizate în același centru.

„În acest context, alte 3 persoane, toate majore, ar fi preluat două dintre victime, de 14 și 17 ani, tot în scopul obligării acestora la practicarea prostituției. Totodată, una dintre acestea, folosind autoturisme aflate la dispoziția sa, ar fi adus clienți pentru una dintre persoanele cercetate, de 17 ani, și ar fi beneficiat personal de servicii sexuale din partea victimelor”.

De asemenea, investigația a scos la iveală faptul că banii adunați în urma săvârșirii acestor infracțiuni au fost însușiți de către persoanele cercetate și, că în locațiile percheziționate, „au fost găsite și ridicate mijloace de probă”.

Știre inițială

14 mandate de percheziție au fost puse în executare de către polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, atât la sediul unui centru de primire a minorilor, cât și la domiciliile unor persoane, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, deținere de droguri de risc și mare risc pentru consum propriu, fără drept și trafic de droguri de risc și mare risc”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași, prin intermediul unui comunicat.

Din informațiile care se află în actele de urmărire penală, o minoră în vârstă de 14 ani, instituționalizată în centrul respectiv de primire a minorilor, a fost recrutată și transportată de alte minore instituționalizate, „în diferite locații, din localitatea Verșeni sau din împrejurimi”, unde a fost pusă „să întrețină relații sexuale contra cost”, pe parcursul anului 2026.

Mai mult decât atât, investigațiile autorităților competente au scos la iveală faptul că racolarea minorelor din același centru a fost făcută și de alte persoane cercetate, care au fost ajutate de alte minore instituționalizate.

De asemenea, în centrul respectiv, pentru acest scop, au fost „introduse diferite cantități de canabis și substanțe cristaline, care ar fi fost distribuite pentru consumul propriu, al minorilor instituționalizați”.

Audierile vor avea loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Iași – iar acțiunea este sprijinită de luptătorii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale de la Inspectoratul de Poliție Județean Iași și de către jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Pe întregul parcurs al procesului penal, toate persoanele „cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai precizează IPJ Iași.

Sursă imagini: IPJ Iași