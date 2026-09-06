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FOTO. Iași. Accident în localitatea Sârca – un microbuz s-a răsturnat în afara carosabilului

de Sofronia Gabi

Un accident de circulație soldat cu răniți a avut loc în dimineața de 6 septembrie în localitatea Sârca, comuna Bălțați, județul Iași. Un microbuz în care se aflau 6 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile. Imediat s-a cerut ajutor la numărul unic de urgență 112. La locul evenimentului au intervenit o autospecială de intervenție și stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor calificat, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului. În urma evaluării, două persoane au necesitat transportul la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului rutier nedorit.

FOTO ISU Iași

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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