Cutremur cu magnitudine de 4,1 în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc, în dimineața de 6 septembrie, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 149,6 de kilometri.

„În ziua de 06 Septembrie 2026, la ora 07:04:18 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 149.6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54 km SE de Sfântu-Gheorghe, 59 km E de Brașov, 61 km S de Buzău, 65 km S de Focșani, 75 km N de Ploiești”, anunță Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

(G. S.)