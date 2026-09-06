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Cutremur cu magnitudine de 4,1 în zona seismică Vrancea

de Sofronia Gabi

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc, în dimineața de 6 septembrie, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 149,6 de kilometri.

În ziua de 06 Septembrie 2026, la ora 07:04:18 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adâncimea de 149.6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54 km SE de Sfântu-Gheorghe, 59 km E de Brașov, 61 km S de Buzău, 65 km S de Focșani, 75 km N de Ploiești”, anunță Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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