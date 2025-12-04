Fetiță de 13 ani din Roman dată dispărută. A fost dat mesaj RO-ALERT

Actualizare: Fetița de 13 ani din Roman, dată dispărută pe 4 decembrie, atât de IPJ Neamț, cât și de IPJ Iași, a fost găsită în zona cimitirului de oraș.

Minora nu a fost victima niciunei infracțiuni.

Știre inițială: O fată de 13 ani din Roman a fost dată dispărută astăzi, 4 decembrie. Autoritățile au emis și o avertizare RO-ALERT în municipiul Roman și comunele Horia, Secuieni, Cordun, Săbăoani și Sagna.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați telefonic, la ora 19:00, de un bărbat cu privire la faptul că, nepoata sa BRAN ARTEMIZA ANA MARIA ar fi plecat de la domiciliu la data de 4 decembrie a.c., în jurul orei 16:10 și nu a revenit până în prezent.

Minora are vârsta de 13 ani și următoarele SEMNALMENTE: înălțime 165 cm, greutate 50 de kg, păr șaten, față ovală, ochi căprui.

La momentul plecării minora era îmbrăcată cu o vestă de culoare închisă, bluză cu mâneci lungi de culoare neagră, pantaloni tip jeans de culoare albastru, încălțăminte tip ghete de culoare neagră.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie!”, precizează comunicatul IPJ Neamț.