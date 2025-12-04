ACTUALITATENEAMȚSocial Neamț

Fetiță de 13 ani din Roman dată dispărută. A fost dat mesaj RO-ALERT

de Vlad Bălănescu

Actualizare: Fetița de 13 ani din Roman, dată dispărută pe 4 decembrie, atât de IPJ Neamț, cât și de IPJ Iași, a fost găsită în zona cimitirului de oraș.

Minora nu a fost victima niciunei infracțiuni.

Știre inițială: O fată de 13 ani din Roman a fost dată dispărută astăzi, 4 decembrie. Autoritățile au emis și o avertizare RO-ALERT în municipiul Roman și comunele Horia, Secuieni, Cordun, Săbăoani și Sagna.

Fetiță de 13 ani din Roman dată dispărută. A fost dat mesaj RO-ALERTPolițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați telefonic, la ora 19:00, de un bărbat cu privire la faptul că, nepoata sa BRAN ARTEMIZA ANA MARIA ar fi plecat de la domiciliu la data de 4 decembrie a.c., în jurul orei 16:10 și nu a revenit până în prezent.

Minora are vârsta de 13 ani și următoarele SEMNALMENTE: înălțime 165 cm, greutate 50 de kg, păr șaten, față ovală, ochi căprui.

La momentul plecării minora era îmbrăcată cu o vestă de culoare închisă, bluză cu mâneci lungi de culoare neagră, pantaloni tip jeans de culoare albastru, încălțăminte tip ghete de culoare neagră.

Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgenţă – 112 ori să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie!”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Anunț public privind etapa de încadrare
Articolul următor
„Gustul Anului 2025” vine din Blăgești: zacusca trio de la ARCA, cea mai bine punctată din România

Ultima ora

Social Neamț

Botoșani. Bărbat găsit mort în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament

O persoană și-a pierdut viața, marți, 23 decembrie, în...
ADMINISTRAȚIE

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban și Dorinel Umbrărescu inaugurează încă 50 de km din Autostrada Moldovei

Unul dintre cele mai importante proiecte mari de infrastructură...
INFRACȚIONAL

Bărbat reținut după ce și-a amenințat soția și i-a distrus mașina

Un bărbat bănuit de comiterea mai multor infracțiuni a...
Infracțional Neamț

Atac asupra unui șofer la Roman, suspect reținut pentru tâlhărie

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din...
ACTUALITATE

Neamț. Incendiu la un autoturism în mers: două persoane s-au autoevacuat

Două persoane au trăit clipe de coșmar în noaptea...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale