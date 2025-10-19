NEAMȚACTUALITATE

Expoziție temporară „Reptile vii” la Muzeul de Științe Naturale Roman

Muzeul de Științe Naturale Roman invită publicul de toate vârstele să viziteze expoziția temporară „Reptile vii”, deschisă în perioada 17 octombrie 2025 – 16 ianuarie 2026. Cea mai mare expoziție de acest fel, care include peste 70 de specii, este deschisă de marți până duminică în intervalul orar 09:00 – 17:00. Reptilele reprezintă un grup de vertebrate cu sânge rece, care atrag atenția prin varietatea impresionantă de mărimi, forme și adaptări la diferite medii de viață. Dincolo de aspectul fascinant al acestor viețuitoare, nu trebuie trecută cu vederea importanța pentru mediu, ele îndeplinind roluri importante în ecosistemele acvatice și terestre, în menținerea echilibrului între populațiile de animale.

Expoziția cuprinde peste 70 de specii de reptile veninoase și neveninoase extrem de interesante, care provin din locuri exotice mai greu accesibile pentru vizitatori și pot fi admirate în terariile cu sticlă în condiții de siguranță. Astfel: mamba neagră, mamba verde, vipera pufăitoare, vipera de Gabon, cobra regală, cobra cu ochelari, șarpele tigru, șarpele cu clopoței, anaconda sunt câteva dintre specimene, alături de care mai pot fi admirate exemplare de: scorpioni, miriapode africane, tarantule, șopârle, broscuțe otrăvitoare din Amazon”, anunță organizatorii. Vizitatorii pot afla informații legate de obiceiurile lor, adaptările pe care le au la mediul de viață, camuflajul fiind unul dintre acestea și cum veninul este folosit pentru a le asigura supraviețuirea.

