Unde s-au atras cele mai multe fonduri europene? La Alba Iulia, Blaj și Ciugud! Acolo am fost săptămâna trecută, împreună cu deputatul Laurențiu Dan Leoreanu, cu prefectul George Lazăr și cu aproape 40 de primari și viceprimari liberali din județ. Și nu a fost o excursie de plăcere, ci chiar de studiu. Am ascultat cu atenție ce ne-au spus gazdele despre cum au atras banii europeni, iar noi am pus toate întrebările posibile.

Acum, acasă, trebuie să trecem la treabă. Am hotărât ca fiecare comunitate locală să aibă câte un proiect pe fiecare mecanism de finanțare pus la dispoziție în guvernarea PNL: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri europene și noul Program Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Da, am spus că fiecare comunitate locală va beneficia de aceste finanțări. Așa cum am făcut întotdeauna, nu m-a interesat partidul de care aparțin conducătorii unei localități, ci locuitorii acesteia, pentru că toți suntem nemțeni.

Nu vin acum să arunc cifre, dar vreau să spun foarte clar că modelul liberal de guvernare este cel în care dezvoltarea se realizează în cea mai mare parte prin fonduri atrase, de preferință nerambursabile. Nu prin creșterea taxelor și impozitelor. De ce? E simplu. Dacă proiectele de dezvoltare sunt finanțate din fonduri atrase, banii din taxe și impozite pot fi folosiți doar pentru finanțarea domeniilor vitale, cum ar fi sănătatea și învățământul.

Senator Eugen Țapu Nazare, președinte PNL Neamț