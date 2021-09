Stațiunea Durău este locul unde turiștii vin în orice anotimp să se relaxeze, să urce Masivul Ceahlău și să se bucure de schiturile și mănăstirile din zonă. Mai ales de când axialul – drumul județean 155F care leagă rapid Piatra-Neamț via Bicaz de Stațiunea Durău – a fost complet modernizat și redat circulației rutiere după mult timp, românii vin aici frecvent, în număr tot mai mare. O dovedește o zi obișnuită, de 18 septembrie, când am regăsit stațiunea plină de oameni din toate zonele țării, dar și din străinătate, familii sau grupuri de prieteni dornici să se bucure de căldura molcomă de toamnă. Unii roiau în jurul chioșcurilor cu suveniruri, obiecte meșteșugite în stil tradițional și costume populare, alții se îndreptau spre cărarea care duce la unul din traseele de urcare pe Masivul Ceahlău. Mult mai mulți erau în Durău Park – parc de distracție deschis în orice anotimp – unde cei mici și cei mari experimentau săniușul de vară, tubbingul, caruselul montan, ciclismul de munte. Ce face specială Stațiunea Durău, cunoscută încă din secolul al XVIII-lea, este faptul că aici poți veni oricând, pentru un sejur sau o săptămână, fie și numai pentru o cură de aer tare și curat, binefăcător pentru destresare, sau pentru o ascensiune spre Cascada Duruitoarea și spre Vârful Toaca, ori pur și simplu pentru un eveniment alături de colegi, prieteni, familie. În zilele noastre, Stațiunea Durău capătă în ritm alert note de modernitate, în care tradiționalul și specificul zonei este valorizat, se implementează idei noi pentru turismul de aici, dar aducătoare de turiști diverși, toate acestea datorită investițiilor derulate în ultimii ani de unul dintre cei mai importanți operatori din stațiune. Emblematicul Hotel Bistrița – singurul hotel de 4 stele din stațiune, Durău Park – cea mai amplă zonă de distracție din județul Neamț, dar și cabanele Fântânele și Dochia sunt cele patru obiective turistice administrate și dezvoltate spectaculos de operatorul economic ce derulează, astfel, un important proiect: promovarea și dezvoltarea Durăului la nivelul pe care îl merită. Despre ce înseamnă acest proiect și ce poate aduce în perspectivă Stațiunii Durău am stat de vorbă cu George Chiriac, cel care, de 11 ani, administrează complexul turistic format din cele patru obiective.

Pârtie artificială de schi pentru vară și, mai nou, pistă pentru colaci iarna

– Suntem în Stațiunea Durău într-o superbă zi de toamnă și cu bucurie regăsim forfota obișnuită a acestei perioade din an, parcările sunt pline de mașini din țară, din străinătate, ce fac turiștii la Durău în această perioadă?

Suntem la un an de la deschiderea unicului parc de distracții de asemenea anvergură din județul Neamț și după cum vedeți turiștii se bucură în număr mare de ședere aici în Stațiunea Durău. Acest parc de distracții este o investiție realizată ca răspuns la întrebarea turiștilor: ce se poate face în Durău? Asta, deoarece, în mod tradițional, la Durău vin familii cu copii, începând cu cei foarte mici, chiar de la vârstă de 2 ani. Pentru această categorie de turiști, dar nu numai, am realizat Durău Park, cu trasee de sanie de vară, de tubbing, avem trambuline, saltele cu aer, carusel montan – cel mai apreciat de copii – și bungee jumping. Următorul proiect pe care îl vom realiza este o pârtie artificială de schi pentru vară, pentru anul 2022. Aceasta va fi următoarea atracție. Până atunci, turiștii care vor să se bucure de sporturile de iarnă, vor avea la dispoziție pârtia de schi de 400 de metri pe care deja o știu toți iubitorii de sporturi de iarnă din Moldova. Au fost mulți turiști în sezonul trecut, deși pandemic, așa încât avem motive acum să fim optimiști. Pârtia de sanie rămâne cea mai căutată, avem singura pârtie de sanie amenajată din județul Neamț, în suprafață de 7.500 mp. Accesul se face pe banda transportatoare, pentru cei care nu vor să care sania după ei și astfel să câștige timp. Din acest an vom avea piste pentru colaci, așa încât oferta de petrecere a timpului liber se diversifică. Va fi amenajată în porțiunea din partea stângă pe sensul de urcat a bandei transportatoare. Vor rămâne funcționale trambulina, caruselele pentru copii și o parte din locul de joacă. Vom asigura și zona de food, neapărat, fiindcă vrem ca turiștii care vor să facă sport să aibă confortul dorit, să nu fie nevoiți să coboare în clăpari până în stațiune.

Telegondolă cu subtraversare a axialului

– O altă investiție mult așteptată este telegondola, în ce stadiu se află acest proiect?

Am depășit partea de documentație, această etapă e un pic mai anevoioasă și ia ceva mai mult timp, ceea ce ne permite să trecem efectiv la realizarea telegondolei în Stațiunea Durău. Telegondola va avea un traseu în lungime 1.965 de metri, va fi cu traversare pe sub axial – este primul proiect de acest gen din România – pe o distanță de 25 metri de drum și va porni de la 380 de metri de baza pârtiei mici, unde este intersecția cu axialul și până sus, la capăt, în Poiana Viezuri. Sunt foarte mulți turiști care vor să ajungă cu mașina sau în principiu cât mai repede sus, pe Ceahlău. Telegondola, însă, nu va avea ca scop confortul turiștilor, muntele arată bine așa cum este acum, o ascensiune pe Ceahlău nu se compară cu o plimbare cu mașina și sunt 7 trasee perfect echilibrate, adică pe gustul și după pregătirea fizică a fiecăruia. Această nouă investiție se adresează schiorilor, ușurându-le accesul pe pârtia mare de schi. Așa este cunoscută, dar în final va fi o singură pârtie amenajată, de aproape 2 kilometri lungime și telegondola. Partea actuală de pârtie va rămâne pentru începători, cu instalația de teleschi aferentă, iar pârtia mare va fi pentru schiorii experimentați.

– Este o investiție ce va fi realizată în asociere?

Singura asociere pe care ne-o dorim este a operatorilor de turism din Stațiunea Durău. Noi vrem să ne unim forțele pentru a face Stațiunea Durău cu tot ce oferă ea turiștilor 365 de zile din 365, cât mai vizibilă la nivel național și nu numai. Noi ne dorim să devenim o stațiune de interes național, sunt multe de făcut pentru aceasta, dar doar dacă ne unim și muncim fiecare pentru a oferi turiștilor servicii de calitate, diverse, putem atinge acest obiectiv. Să nu uităm că Stațiunea Durău a fost dintotdeauna o țintă preferată a românilor și ar fi păcat pentru ceea ce oferă zona, pentru economia nemțeană, pentru posibilitățile actuale de dezvoltare să nu facem din Durău un brand pe buzele tuturor. Ceea ce vedeți acum în stațiune, când suntem la jumătatea lunii septembrie și în condițiile în care școala a început, poate fi crescut în timp scurt, dacă reușim să ne consolidăm într-o asociere cu obiectivul major de a face din Stațiunea Durău un obiectiv turistic de interes național. Fără falsă modestie vă spun că, dacă Durău Park n-ar fi existat, stațiunea ar fi fost astăzi mult mai tristă, fiindcă turiștii n-ar mai fi venit în număr atât de mare, pentru un week-end prelungit și pentru a se relaxa în condiții generoase din multe perspective. Spun asta fiindcă eu administrez de 11 ani acest complex turistic – Hotelul Bistrița, Durău Park, cabanele Fântânele și Dochia, știu cum a crescut potențialul turistic în tot acest timp și ce perspective avem.

Cabana Fântânele renovată la standarde moderne

– Cea mai recentă investiție, încheiată la începutul acestei veri, este renovarea Cabanei Fântânele. Cât a contat modernizarea cabanei în fluxul turistic?

Din 4 iunie 2021, când s-au finalizat lucrările începute în 2019 și a fost redată circuitului turistic, Cabana Fântânele a fost și este și acum ocupată la capacitate, cu cele 30 de locuri. Turiștii români și străini care ne-au călcat pragul ne-au spus că este o cabană modernizată după standardele austriece sau elvețiene. Pe noi ne bucură această confirmare, fiindcă ne-am dorit ca turiștii să găsească aici confort modern, pachete complete cazare și masă, servicii hoteliere de secol 21.

Practic, turistul care vine în Stațiunea Durău și se cazează la Hotelul Bistrița are multe variante de relaxare. Hotelul nostru este un unul de 4 stele, cu bucătărie pe toate gusturile, inclusiv tradițională – cea mai bună din stațiune, spun turiștii – asta și datorită faptului că materia primă provine din fermele noastre și noi facem inclusiv dulcețurile, murăturile. Dacă turistul care vine la Durău alege să urce Masivul Ceahlău, are două variante de nivel mediu ca dificultate. Spre Cabana Fântânele, care este situată la 1.220 de metri altitudine, este un traseu de o oră și zece minute în medie. Modernizarea Cabanei Fântânele a fost un proiect de suflet, am simțit că e de datoria noastră să o conservăm, datorită vechimii impresionante. Din ce informații am reușit să adunăm, se pare că există de prin secolul XVI, când ciobanii veneau să ia apă de la izvorul care există şi acum în spatele cabanei și care au construit un mic adăpost, cu un acoperiș din șindrilă, o masă și câteva bănci. Apoi, în anul 1854 adăpostul a fost transformat într-o căsuță, din lemn, pentru odihna cnejilor Cantacuzini și Sturdzești care urcau Ceahlăul. La 1876 a fost ridicată prima cabană pentru turiști, cu două camere, denumită Coliba sau Adăpostul Măcărescu, după numele subprefectului care a realizat-o, Vasilică Măcărescu. După anul 1922, cabana a fost extinsă de Ocolul Silvic, la o capacitate de cazare de 10-12 persoane. În perioada 1952-1958 a fost din nou extinsă și inclusă circuitului turistic sub denumirea Cabana 7 Noiembrie, în onoarea Marii Revoluții Socialiste din octombrie 1917. Abia în anul 1980 a fost denumită Cabana Fântânele, după numele locului, iar în următorii ani cabanierul Theodor Lăcătușu a fost cel care a amenajat alimentarea cu apă și din 1984 a fost racordată la electricitate.

– Ați păstrat mare parte din arhitectura exterioară a cabanei.

În proporție de 95%, da. Am renunțat doar la porțiunea de fațadă din piatră din laterala stângă, fiindcă nu avem soluție pentru acoperiș. La interior, în schimb, am restructurat camerele, acele vechi spații mari de altădată, adaptându-le și la cerințele de pandemie, dar și la așteptările turiștilor din zilele noastre. Avem apartamente de câte 4 locuri, pentru familii cu copii, avem camere triple și camere duble, fiecare cameră cu baie proprie, față de ce era înainte, o singură toaletă.

Aflux de turiști la Cabana Dochia, după modernizare

– Cabana Fântânele este acum soluția modernă pentru turiștii care vor să petreacă la munte câteva zile, dar și zona de unde se poate urca în masiv, pe platou. Și Cabana Dochia a fost renovată, am urcat Ceahlăul și anul acesta, chiar de curând, am înnoptat la Dochia, e impresionant ce ați amenajat acolo. Ce spun turiștii?

Plecând de la cabana Fântânele, se poate face traseul de circa două ore spre Cascada Duruitoarea, un traseu spectaculos, sau traseul spre Cabana Dochia, cu o durată medie de două ore și jumătate. La Cabana Dochia turiștii găsesc condiții foarte bune de cazare și de masă, după amplul proces de renovare și modernizare prin care a trecut începând cu anul 2014. De anul trecut și până acum, Dochia a fost aproape tot timpul ocupată, în condiții de pandemie, desigur, dar cu cerere mereu crescândă. Ceea ce am dorit prin renovarea Cabanei Dochia a fost să oferim condiții moderne turiștilor care ajung pe Ceahlău și feed-back-ul din partea acestora este unul mai mult decât îmbucurator: mâncare bună și la prețuri mai mult decât accesibile, servicii de cazare foarte bune.

– Toate aceste investiții făcute la cele patru obiective turistice, inclusiv ineditul și atractivul Durău Park, și-au atins obiectivul?

Vorbim de Stațiunea Durău, o stațiune unde sunt mulți operatori în domeniu și unde fiecare ar trebui să fie preocupat să-și dezvolte afacerea, pentru ca astfel toată stațiunea să se dezvolte. Cred că pentru ceea ce înseamnă Durăul pe harta turistică românească – locul cu cel mai pur și curat aer din zona de munte, motiv pentru care încă de prin anii 1800 a început să fie căutată și recomandată ca destinație de tratament pentru românii cu diverse probleme de sănătate – este nevoie ca toți să contribuim la acest brand. Există acum noi mijloace de petrecere a timpului liber, dar pot exista mult mai multe atracții, astfel încât turiștii să vină în număr tot mai mare, indiferent că sunt din România sau din alte țări, iar când aleg, să aleagă Stațiunea Durău – cu tot ce aceasta oferă. Avem atâtea exemple de sate care s-au dezvoltat turistic ca un întreg, există modele de succes pe care le putem adapta și la noi, așa încât cu efortul și implicarea fiecărui agent economic din stațiune, Durăul să se reașeze firesc în harta turismului național și internațional.

C. I.