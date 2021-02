Formațiunea rutieră de la Poliția Târgu Neamț iese în evidență tot mai des în ultima vreme prin autodenunțuri ale polițiștilor care anunță DGA ori de câte ori li se oferă șpagă în trafic, pentru a închide ochii la diverse nereguli. Ultima poveste de acest gen a avut loc în ziua de 17 februarie, când doi agenți au fost ”abordați” de un bărbat prins la volan sub influența alcoolului. ”Ca urmare a denunțului a doi polițiști din cadrul Poliței Orașului Târgu Neamț – Formațiunea Rutieră – polițiști anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Neamț, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț efectuează cercetări față de o persoană fără calitate specială, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului”, se arată în comunicatul DGA. ”În fapt, s-a reținut că, la data de 17.02.2021, bărbatul a oferit suma de 500 de dolari echipajului de poliție rutieră cu scopul ca cei doi polițiști să-și încalce atribuțiile de serviciu, în sensul de a nu întocmi actele de constatare ale infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o concentrație alcoolică peste limita legal admisă (0,67 mg/l, alcool pur în aerul expirat)”.

Bărbatul, care are 59 de ani și este din Târgu Neamț, a fost reținut de procurorul de caz pentru 24 de ore.

C.M.