Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a încercat să pună capăt protestelor salariale din ultima săptămână, convocând o ședință de lucru, în care a încercat să aducă noi argumente în fața reprezentanților protestatarilor.

Vineri, 15 februarie, în loc de greva anunțată timid, cu care o parte a angajaților amenințaseră, a avut loc o discuție între tot staful spitalului și asistentele șefe. Nemulțumiții au primit, acum, răspuns și la reclamatele neajunsuri la medicamente și materiale sanitare, care, temporar, au primit soluție de la Consiliul Județean. Dr. Codruț Munteanu, managerul spitalului, a declarat pentru mesagerulneamț.ro, că, deși pe alocuri strident, dialogul a fost util: „Ar trebui o comunicare mai frecventă. A fost o ședință cu asistentele șefe și conducerea lărgită a spitalului. Am abordat revendicările, pe care toată lumea le-a văzut corecte, dar un pic cam zgomotoase. Toate spitalele au protestat, dar nu așa vocal. Am acceptat protestele, dar nu poziționarea noastră, a conducerii, de partea cealaltă a baricadei. Am discutat despre lipsuri și s-a ajuns la concluzia că referatele de pe secții sunt justificate și solicitările sunt pe necesar. Farmacista șefă le-a explicat că e ultima lună când se întâmplă neajunsurile. Consiliul Județean a aprobat în plus 100.000 lei pentru medicamente, farmacista șefă deja a adaptat comanda, cred că începând cu luna martie”. La această ședință, pe lângă toți șefii spitalului, au participat și responsabilii cu aprovizionarea și cu resursele umane. (Z.C.)