Spitalul din Târgu Neamț, pe care toată lumea îl credea o mare familie de prieteni, se pare că a ajuns un loc în care mici grupuri de interese din interior l-au transformat într-un câmp de bătălie. Noul managerul spitalului Târgu Neamţ, dr. Alexandru Pătraşcu, a fost clar neinspirat când a fost de acord să preia conducerea, mai ales în aceste condiții.

El consideră că de când a venit la spitalul din Târgu Neamţ a deranjat unele grupuri de cadre medicale, cărora le-a sistat obiceiuri şi metehne, nu tocmai ortodoxe. Dr. Pătraşcu nu se sfieşte să declare că unul din motivele pentru care se fac presiuni publice asupra sa în ultima perioadă este şi familia Axinia. Respectiv, Tudorel Axinia, şeful secţiei de medicină internă şi soţia sa, Cristina Axinia, asistenta şefă de la CPU, pe care dr. Pătraşcu a acuzat-o public că a încercat să-l mituiască. În acest sens există şi o plângere la poliţie.

„În ultima perioadă simt presiuni din cauza problemelor pe care le-am stârnit la CPU, unde asistenta şefă, doamna Cristina Axinia, este soţia domnului doctor Tudorel Axinia, şeful secţiei de medicină internă. Ea în continuare refuză să vină să facem inventarierea de la CPU, nu am primit niciun act oficial că este în concediu de odihnă. Cererea ei nu este semnată. A refuzat mult timp să vină să facă inventarierea şi să vină la serviciu, în program normal de asistentă în ture. Ea a justificat că nu este capabilă să facă program de muncă în ture, pentru că ea este asistentă şefă. Comitetul director a decis clar că, pe perioada anchetei, funcţiile ei sunt delegate altei asistente iar ea în această perioadă trebuie să se prezinte la serviciu conform programului din ture de la CPU. Dacă nu s-ar fi prezentat miercuri, 22 aprilie, la serviciu ar mai fi avut absenţe nemotivate şi comitetul director ar fi luat o decizie în acest sens. Într-un final a venit miercuri si a predat cheile pentru a se face inventarierea. Tot de miercuri doamna Cristina Axinia a intrat in concediu medical. Am simţit presiuni publice, asta poate pentru că încerc să rezolv probleme legate de doamna asistentă şefă Cristina Axinia, şi ăsta e un motiv pentru care sunt supus la presiuni. Se doreşte să o las în pace şi să nu scot adevărul la iveală”.

Managerul spitalului continuă seria dezvăluirilor care pot face lumină asupra unor năravuri vechi în spitalul din Târgu Neamț: ”Anul trecut, începând cu luna aprilie, când manager era dr. Apostoae şi director medical era dr. Carp, cei doi au decis, pe fondul unor situaţii particulare la Ambulatoriul spitalului, să preiau conducerea Ambulatoriului, fără a fi remunerat. Am acceptat cu condiţia să fiu lăsat în pace şi să iau deciziile singur. Şi deciziille au fost următoarele: sunt date oficiale, contabile, că înainte să fiu şef pe Ambulator se încasa de la Compartimentul de Recuperare Medicală cam 60 de lei pe lună, de la Radiologie, din încasări directe, nu decontate de la Casa de Asigurări, se încasa cash maxim 700 lei pe lună, adresabilitatea pacienţilor la laborator, la Radiologiie şi la laboratorul de recuperare balneofizioterapie era foarte scăzută. După ce am preluat funcţia de şef de Ambulator, a venit un medic tânăr de la Iaşi, la compartimentul de Recuperare Medicală, care a înţeles mesajul meu şi a ajuns să facă încasări pe săptămână de 4.000 de lei. Doar la laboratorul de Recuperare Medicală. Radiologia a început să facă încasări difecte pentru radiografii de 4.000 lei pe săptămână. Adresabilitatea pacienţilor la compartimentul de recuperare medicală, de radiologie, de la laboratorul de analize a spitalului a crescut cu 300%. Cum îmi explic acele încasări de dinainte de a fi eu şef la Ambulatoriu? Nu exista un protocol clar vizavi de compartimentul de recuperare medicală, despre ce face pacientul dacă vrea să facă nişte servicii la cerere, nu decontate de Casa de Asigurări. Ce se întâmpla de fapt? Pacientul se ducea direct la personalul auxiliar, nu se adresa medicului şef al compartimentului de recuperare. Însă eu am dat o decizie, prin care toţi pacienţii care doresc servicii la cerere şi contracost să se adreseze medicului şef, care medic şef îi face o foaie de tratament, care foaie de tratament ajunge la casieria spitalului şi de la casieria spitalului vine cu bonul ataşat fişei de tratament şi conform acelei fişe de tratament pacientul se duce apoi la personalul auxiliar care trebuie să-i facă tratamentul. Unde se duceau acele încasări, acei bani, nu ştiu, dar sigur nu la casieria spitalului!”

Dr. Alexandru Pătraşcu mărturiseşte că funcţia de manager, pe lângă faptul că-i aduce multe bătăi de cap şi stres, i-a redus substanţial şi veniturile pe care le avea înainte de a fi numit pe funcţie.

„Legea incompatibilităţii de la Agenţia Naţională de Integritate spune clar că nu ai voie să desfăşori activitate medicală decât în unitatea pe care o conduci. Practic, am voie să desfăşor o activitate de conducere de patru ore pe zi şi patru ore pe zi activitate medicală, doar în spitalul de stat. De aceea, toate activităţile mele medicale private au fost întrerupte. Eu aveam contracte de colaborare cu clinici private, cum ar fi Micromedica, Sf. Elena sau echipa de fotbal CSM Iaşi, unde prestam servicii medicale prin contracte de colaborare în afara programului meu de muncă. Aveam un venit de la aceste clinici de 9.000 de lei pe lună. Eu am renunţat la aceste contracte. Săptămâna trecută am solicitat suspendarea tuturor acestor contracte pe o perioadă nedeterminată. Iar acum ca manager câştig în plus 900 de lei. Deci am renunţat la un câştig de 9.000 de lei pe lună, pentru un câştig de 900 de lei pe lună”.

C.T. STURZU