Sindicatul Silvicultorilor Neamț participă miercuri, 20 august, cu o delegație formată din 25 de membri la protestul organizat în intervalul orar 10:00 – 14:00, în fața sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Cea mai importantă revendicare a protestatarilor privește reorganizarea prin care este propusă “desființarea a 70% dintre direcțiile silvice județene și separarea activităților de producție, fără un studiu de impact economic, fără o minimă analiză de tip cost/beneficiu, fără o analiză a efectelor asupra administrării pădurilor, măsură ce pune în pericol gestionarea fondului forestier proprietatea statului și va conduce la desființarea unui număr de aproximativ 500 de locuri de muncă. Atragem atenția că Ministerul Justiției a arătat în două rânduri, cu argumente legale solide, faptul că Romsilva nu poate fi reorganizată printr-un astfel de act normativ, atâta timp cât nu există o normă primară în acest sens”. Ei cer retragerea acestui proiect de Hotărâre de Guvern al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Silvicultorii cer și „Stoparea campaniei de denigrare a Regiei Naționale a Pădurilor și a angajaților săi, campanie care a afectat autoritatea silvicultorilor și dăunează grav activității Romsilva, alimentând dezbinarea socială și punând în pericol personalul silvic cu atribuții de asigurare a integrității fondului forestier și de controlul respectării regimului silvic”.

Sindicaliștii din Romsilva spun că este necesară constituirea unui grup tehnic de lucru format din specialiști în administrarea pădurilor din cadrul Ministerului Mediului, Romsilva, organizații profesionale și patronale, precum și reprezentanți ai Federației Silva, în calitate de partener social, care să armonizeze proiectul de Hotărâre de Guvern cu observațiile Ministerului Justiției și să elaboreze un regulament de organizare și funcționare menit să consolideze Regia Națională a Pădurilor și nu să o destructureze, așa cum se propune în proiectul Hotărârii de Guvern inițiat de minister.

Dacă Ministerul Mediului își va menține intenția de reorganizare prin comasarea actualelor direcții silvice în 12 direcții regionale, silvicultorii cer “introducerea în textul Hotărârii de Guvern a unei prevederi clare privind menținerea la nivelul fiecărei structuri județene desființate, a unui nucleu de specialiști (silvicultori, economiști, consilieri juridici, etc.), organizați sub forma unor servicii/birouri tehnice județene, în subordinea direcțiilor regionale, cu rol de coordonare și control teritorial asupra activității ocoalelor silvice, pentru a asigura continuitatea și eficiența administrării pădurilor”.

