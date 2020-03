Aflați în izolare la domiciliu, membrii familiei lui Ciprian Nechita așteaptă, de 3 zile, să vină cineva să le ia probe pentru teste. Este vorba despre soția bărbatului care are coronavirus, despre copilul în vârstă de 6 ani și despre mama soției, care locuiesc în același apartament.

”Am așteptat în fiecare din aceste zile și nu a venit nimeni”, ne-a declarat astăzi, 19 martie, Roxana Elena Nechita. ”În schimb am fost sunată pentru că cineva ar fi reclamat că aș fi părăsit locuința, ceea ce este fals. Stau cu gunoiul la ușă, pentru că nu are cine să-l ducă și aștept totuși să apară cineva care să ne recolteze exudat, după care va urma altă așteptare până vom afla rezultatul. Și așteptarea este cea mai grea. Sigur, nici izolarea nu este ușoară. Noroc că am avut alimente în casă și avem ce mânca”.

Ciprian Nechita a fost transportat la Iași, la începutul acestei săptămâni, împreună cu antrenorul Andrei Scrab, ambii cu rezultate pozitive la testul pentru depistarea virusului Covid 19. Deși au participat la același eveniment, unde Ciprian Nechita nu a stat decât 20-30 de minute, cei doi nu s-au întâlnit deloc la Campionatul național de dans, desfășurat la Sala polivalentă. Ulterior, Ciprian Nechita a fost acuzat de autoritățile sanitare că a ascuns participarea la competiție, deși nimeni nu l-a întrebat dacă a fost acolo. Opinia sa o puteți găsi accesând acest link https://mesagerulneamt.ro/2020/03/barbatul-acuzat-ca-a-bagat-7-cadre-medicale-in-izolare-reactioneaza-nu-am-fost-intrebat-daca-am-fost-la-concursul-de-dans/.

C.M.