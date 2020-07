Potenta reprezinta un subiect foarte delicat in viata unui barbat si rar dezbatut, desi multi se confrunta cu probleme la acest capitol. Pentru diminuarea sau tratatarea acestor probleme, trebuie sa aveti un stil de viata sanatos, o dieta echilibrata si sa faceti mult sport. Dar pe langa sport si o alimentatie atent controlata, foarte multi barbati apeleaza si la pastile de potenta.

Potrivit statisticilor, impotența afectează aproximativ 13% dintre barbati, inclusiv 60% dintre cei peste 75 de ani și 20% dintre cei cu varsta cuprinsa între 50 și 54 de ani.

Un lucru foarte cunoscut este faptul ca problemele de potenta apar la barbatii mai in varsta, insa nu este o regula general valabila. Atat barbatii mai tineri, cat si cei trecuti de prima tinerete se pot confrunta cu una dintre urmatoarele probleme: disfunctie erectila, ejaculare precoce, reducerea libidoului, durata limitata de erectie, etc.

Totusi, daca alegi sa incepi un tratament cu pastile potenta, există mai multe tratamente disponibile pentru disfuncția erectilă (sau impotența sexuală), fiecare având avantaje unice, dar este foarte important sa consulti un doctor si sa le administrezi conform instructiunilor.

Utilizarea suplimentelor reprezinta prima cale de atac in cazul barbatilor care se confrunta cu astfel de probleme delicate. Aceste suplimente sunt sigure, cu condiția să fie utilizate în conformitate cu recomandările producătorului. Suplimentele de potență îmbunătățesc de obicei circulatia sangelui catre organele genitale și dilată vasele de sânge.

De exemplu, problemele de potenta sunt mai frecvente la bărbații afectați de diabet, cu hipertensiune arterială, sau care folosesc diverse medicamente. Medicul colectează de obicei toate informațiile care ajută la o mai bună înțelegere a cauzei problemei, apoi trece la un examen fizic evaluând starea generală de sănătate.

Care sunt criteriile de care trebuie sa tii cont atunci cand cumperi pastile de potenta?

Pentru ca suplimentele sa aduca rezultate trebuie sa aiba o compozitie buna cu vitamine si sa nu aiba efecte adverse. In momentul in care te decizi sa alegi un astfel de produs, trebuie sa ai in vedere urmatoarele aspecte:

Ingrediente

Pe piata veti regasi diferite combinatii de ingrediente pentru suplimentele de potenta. De cele mai multe ori, reteta produsului difera de la un producator la altul. Cu toate astea, in medicina chineza si nu numai, exista cateva plante testate si recunoscute pentru efectul pozitiv asupra problemelor legate de potenta masculina. Conform studiilor, cele mai utilizate in combaterea problemelor de potenta sunt:

Rhodiola Rosea este o planta care are efecte in stimularea sexuala.

Aminoacidul arginină care crește semnificativ numărul de spermatozoizi si ajuta la productia de oxid nitric pentru a dilata vasele de sange;

Vitamina E, care posedă o funcție de reglementare puternică a fluxurilor hormonale;

Ginsengul rosu, care combate rapid problemele cu erectia;

Zinc, esențiale pentru creșterea și dezvoltarea organelor sexuale;

Vitamina C, care ajuta la vitalitatea si mobilitatea spermatozoizilor.

Tipul de pastile

Exista pastile pe baza de substante active pe care le poti achizitiona doar pe baza unei prescriptii medicale primite de la doctor. Acestea aduc rezultatele mult mai repede, insa au si mai multe efecte adverse. Daca totusi nu vrei sa apelezi la doctori, atunci exista optiuni precum pastilele Maraton Forte, pe care le poti lua din farmacii fara prescriptie. Acestea se numesc suplimente alimentare, sunt pe baza de plante si au in compozitia lor vitamine și minerale care participă la toate funcțiile de bază ale organismului, ceea ce îmbunătățește multe procese metabolice.

Din păcate, organismul nu este în măsură să le producă sau să le sintetizeze de unul singur, motiv pentru care suplimentarea dietei este atât de importanta. Fiecare proces fiziologic necesită prezența lor, altfel vor exista tulburări.

Exista riscul aparitiei unor efecte adverse?

Ca si in cazul oricarui medicament de siteza administrat, exista sanse ca efectele adverse sa apara, insa sunt minime. Este recomandat sa cititi prospectul cu atentie, dar mai ales consultati un doctor, deoarece acesta va poate intelege cel mai bine problemele si va poate prescrie suplimentul potrivit.

In cazul pastilelor de potenta, reactiile adverse sunt rar intalnite si pot cuprinde:

Stare de ameteala sau somnolenta

Varsaturi sau greata

Scaderea glicemiei

Insomnie

Modificarea tensiunii sau a ritmului cardiac.

In momentul in care sunteti in cautarea unui produs de potenta, cel mai important aspect de care trebuie sa tineti cont este, compozitia pastilelor si modul de administrare, deoarece unele persoane pot prezenta intolerante sau alergii la anumite ingrediente din compozitie.