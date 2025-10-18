SANATATEACTUALITATENEAMȚ

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț prelungește programul cu publicul

de Vlad Bălănescu

Casa de Asigurări de Sănătate Neamț prelungește programul cu publiculCasa de Asigurări de Sănătate Neamț anunță prelungirea programului de lucru cu publicul. Măsura va fi aplicată de săptămâna viitoare, în ziua de miercuri, când activitatea cu cei care au diverse probleme de rezolvat va avea loc în intervalul orar 08:00 – 18:00. Decizia are drept scop facilitarea accesului cetățenilor la serviciile oferite, în special pentru validarea calității de asigurat în cazul foștilor coasigurați. „Casa de Asigurări de Sănătate Neamț informează persoanele asigurate, furnizorii de servicii medicale și toate celelalte categorii de beneficiari că, începând de săptămâna viitoare (20-26 octombrie), programul de lucru cu publicul va fi prelungit o zi pe săptămână, cu scopul de a facilita accesul cetățenilor la serviciile oferite de instituție. Astfel, în ziua de miercuri, programul de lucru la ghișeele dedicate activității cu publicul se va desfășura în intervalul orar 8.00 – 18:00”, anunță CAS Neamț.

Adaptarea programului are loc și în contextul aprobării măsurilor cu impact în sistemul de asigurări sociale de sănătate, care au adus, printre altele, o serie de modificări ale statutului de asigurat, pentru unele categorii de persoane, în special a celor coasigurate. „În acest fel, ne propunem să îmbunătățim accesul cetățenilor la serviciile oferite de instituție și să simplificăm procesul de validare a calității de asigurat în cazul foștilor coasigurați care, trebuie să completeze Declarația unică 212 la ANAF. Pe această cale, facem apel la sprijinul și disponibilitatea furnizorilor de servicii medicale de a îndruma aceste persoane spre a obține calitatea de asigurat și, în acest fel, să beneficieze în continuare de serviciile incluse în pachetul de bază”, mai arată sursa citată.

Cei care nu pot ajunge la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Neamț în timpul programului de funcționare a instituției trebuie să știe că au posibilitatea să solicite, dar și să transmită documente pe adresele de email: [email protected] și [email protected] . Informații suplimentare pot fi obținute și de pe site-ul CAS Neamț,  www.casnt.ro sau telefonic la numărul 0233230612.

(G. S.)

