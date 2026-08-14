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Atenție șoferi! Razie pe E85 – DN 2

de Sofronia Gabi

Polițiștii rutieri nemțeni desfășoară o nouă acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe DN 2 – E 85. Verificările vor avea loc pe 14 august, în intervalul orar 13:00 – 17:00. „Drumul Național 2 este puntea de legătură între 8 județe, fiind unul dintre cele mai tranzitate drumuri din județul Neamț. Astăzi, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii rutieri vor acționa, pe acest sector de drum, pentru siguranța traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Acțiunea se desfășoară în sistem RELEU, cu participarea structurilor rutiere din toate cele 8 județe traversate de DN 2 și vizează întreaga paletă de abateri de la regimul rutier”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Atenție șoferi! Razie pe E85 – DN 2

În activități vor fi angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. La această acțiunea participă și specialiști din cadrul Registrului Auto Român și ISCTR Neamț.

FOTO IPJ Neamț.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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