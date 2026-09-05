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Razie pe DN 2 – polițiștii au aplicat 88 de sancțiuni, majoritatea pentru viteză

de Sofronia Gabi

Acțiunea tip RELEU, care a avut loc pe DN 2, pe 4 septembrie, s-a finalizat cu zeci de amenzi, marea majoritate pentru viteză, iar unii dintre conducătorii auto au rămas temporar fără dreptul de a conduce. Chiar dacă razia a fost anunțată iar oamenii legii de la Rutier au declarat public intenția de a efectua verificări în intervalul orar 13:00 – 17:00 mulți șoferi au ignorat avertismentul.

Pe parcursul acțiunii au fost efectuate 47 de testări privind consumul de alcool și substanțe interzise, un conducător auto fiind depistat conducând sub influența alcoolului. Pentru abaterile contravenționale constatate au fost aplicate 88 de sancțiuni, cele mai multe dintre acestea pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, în 2 situații au fost retrase certificatele de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice constatate la autovehicule, iar 3 conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le reținute permisele de conducere. Polițiștii au dispus imobilizarea unui vehicul și reținerea plăcuțelor cu numere de înmatriculare”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Un exemplu ar fi cel al unui bărbat de 54 de ani, din Iași, tras pe dreapta în localitatea Horia, în jurul orei 13:55, în timp ce se deplasa pe direcția Bacău – Roman, la volanul unei autoutilitare. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind deschis dosar de cercetare penală.

La acțiunea care are drept scop prevenirea accidentelor rutiere polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost însoțiți de specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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