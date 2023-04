Sportul Rege a dat foarte multi jucatori care au facut istorie. Toti microbistii dezbat de zor care a fost cel mai bun din toate timpurile. Fara sa starnesc alte astfel de discutii, iti voi prezenta 5 dintre ei si o voi face in ordinea debutului lor in fotbalul mare.

Pele

Nu exista niciun jucator care sa fi castigat mai multe Cupe Mondiale decat brazilianul Pele, acesta avand 3 astfel de trofee in palmares. La nivel de club a evoluat 18 ani pentru Santos si alti 2 pe final de cariera la New York Cosmos.

A fost un golgheter innascut si cifrele lui spun totul, pentru ca se pare ca este singurul fotbalist care a marcat peste 1.200 de goluri. In plus, este cel mai tanar jucator care a inscris la o Cupa Mondiala. La 17 ani si 249 de zile el reusea o dubla in finala turneului, in meciul cu Suedia.

Din pacate pentru el a bifat o singura partida la Cupa Mondiala din 1962, cand s-a accidentat grav. Altfel, poate ar mai fi castigat inca un astfel de trofeu. A facut-o insa in 1970 cand Brazilia a dominat turneul si el a fost declarat cel mai bun jucator din competitie.

Diego Armando Maradona

Probabil cel mai important moment al carierei lui a fost meciul cu Anglia de la Cupa Mondiala din 1986. El reusea atunci sa marcheze ceea ce multi considera a fi cel mai frumos gol din istoria acestui sport. Inscria insa si acel gol cu mana despre care el a spus ca a fost „mana lui Dumnezeu”.

Ramane in istorie pentru acel turneu din ’86 cand a condus Argentina catre titlul de Campioana Mondiala. Pana si Lionel Messi, care a reusit aceeasi performanta in 2022, a declarat ca si daca ar juca un milion de ani tot nu s-ar apropia de Maradona.

„El Pibe d'Oro" a fost un personaj foarte controversat din pricina problemelor sale cu consumul de droguri. De aceea, la nivel de club, in Europa, el a stralucit doar la Napoli.

In memoria argentinianului, clubul a decis ca stadionul de la poalele Veziuviului sa-i poarte numele dupa ce Maradona a trecut in nefiinta.

Zinedine Zidane

Este Balonul de Aur din 1998, iar acest trofeu individual l-a castigat in mare parte datorita prestatiei de la Mondialul din acel an. Franta avea sa se impuna clar in finala, surclasand Brazilia cu scorul de 3-0, iar “Zizou” a marcat primele 2 goluri ale selectionatei din Hexagon.

Performantele lui la nivel de echipa nationala nu s-au oprit acolo, pentru ca in anul 2000 avea sa ridice si trofeul destinat Campioanei Europene. Si la acel turneu final Zinedine Zidane avea sa fie declarat cel mai bun jucator, pentru ca din nou a avut niste prestatii de top.

Cele mai importante cluburi pentru care a evoluat sunt Juventus si Real Madrid. In tricoul „Blanco” marca un gol de poveste in poarta lui Leverkusen in finala Ligii Campionilor din 2002.

Cristiano Ronaldo

“CR7” a fost un talent precoce si ne putem mandri ca a fost descoperit si adus in fotbalul profesionist de un roman. Este vorba despre Ladislau Boloni, care o antrena pe Sporting Lisabona si care marca debutul atacantului lusitan la doar 17 ani si 7 luni.

Nu a durat mult pana Cristiano Ronaldo a intrat in vizorul lui Sir Alex Ferguson si a fost adus de acesta la Manchester United. A impresionat la gruparea de pe Old Trafford si avea sa mearga la gigantul Real Madrid, alaturi de care a facut istorie, castigand numeroase trofee.

Atunci cand vine vorba despre echipa nationala, Cristiano Ronaldo se poate lauda cu un Campionat European castigat in 2016 si cu un triumf in Liga Natiunilor in 2019. In palmaresul sau sunt nu mai putin de 5 Baloane de Aur, fiind intrecut doar de marele sau rival pe plan individual, Lionel Messi.

Lionel Messi

Iata-ne ajunsi si la omul cu cele mai multe Balone de Aur, intrucat Lionel Messi are nu mai putin de 7 astfel de trofee in vitrina personala. Trebuie sa stii ca 4 dintre acestea au venit in ani consecutivi, intre 2009 si 2012, iar asta spune multe despre cum a evoluat el in acea perioada.

In Europa a ajuns la frageda varsta de 13 ani, cand Barcelona il inrola la celebra ei academie „La Masia”. Ce a urmat apoi a fost istorie: 10 titluri de campion al Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor si multe alte trofee. In prezent este la francezii de la PSG, unde s-a reunit cu prietenul sau Neymar.

Multi i-au pus coroana pe cap la finalul anului 2022, cand Lionel Messi avea sa castige Cupa Mondiala cu Argentina. A fost declarat jucatorul turneului si nu degeaba, pentru ca pur si simplu si-a purtat echipa catre acest trofeu, el marcand 7 din cele 15 goluri ale „Pumelor”.

Asa cum spuneam inca de la inceput, poate in acest articol ar fi trebuit sa iti vorbesc si despre alti fotbalisti. Brazilienii Ronaldo si Garrincha, incredibilii Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff sau Michel Platini sunt si ei printre marii jucatori pe care i-a dat aceasta planeta.