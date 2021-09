Conform datelor furnizate de IPJ Neamț, în intervalul ianuarie – august 2021, au avut loc 25 de accidente mortale în județ în care și-au pierdut viața 29 de persoane. În această vară, în toată zona Moldovei, accidentele rutiere grave s-au succedat într-un ritm alarmant.

În acest context, IPJ Neamț participă în cadrul proiectului ROADPOL – Safety Days care își propune ca ziua de 21 septembrie 2021 să devină ziua fără persoane decedate din cauza accidentelor rutiere, pe drumurile din Europa.

„25 reprezintă numărul evenimentelor rutiere mortale, din județul Neamț, evenimente care au adus vești tragice în multe familii. Părinți, frați, copii sau prieteni sunt acum evocați de cei dragi prin clipe de reculegere.

52 reprezintă numărul total al victimelor celor 25 de evenimente mortale. Dintre acestea 3 persoane au fost rănite grav, 20 persoane au fost rănite ușor și 29 de persoane au decedat.

Indiferent că vorbim despre abateri ale pietonilor, sau despre cele ale conducătorilor de autovehicule, efectele produse au fost foarte grave. Ne dorim să putem spune STOP! PÂNĂ AICI! și să nu mai creștem aceste cifre, dar avem nevoie de ajutorul tuturor participanților la trafic.

Luați-vă un moment de reculegere pentru cele 29 de persoane care au decedat până în prezent, în perioada ianuarie-august a.c., în județul Neamț și apoi plecați la drum cu promisiunea că veți ține cont de aceste cifre în conduita din trafic.

VIAȚA ARE PRIORITATE! nu este doar un slogan, trebuie să fie o promisiune“, a declarat subinspector Ramona Ciofu, purtător de cuvânt al IPJ Neamţ.

Ieri, 20 septembrie, în cadrul Safety Days, polițiștii rutieri au realizat o acțiune punctuală, de conștientizare a participanților la trafic cu privire la consecințele unei conduite nedorite.

„Cât de grav ne pot afecta câteva secunde de neatenție, câțiva km/oră în plus sau consumul de băuturi alcoolice,în orice cantitate, atunci când urmează să conducem un autovehicul? acestea au fost temele de reflecție oferite participanților la trafic. Am surprins reacțiilor lor, mai mult decât grăitoare, și am realizat un material video astfel încât participanții la trafic să devină conștienți de faptul că timpul poate fi derulat înapoi, doar în cazul unui montaj video. Nu vă jucați sănătatea la ruletă! este îndemnul polițiștilor nemțeni“, a precizat Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.