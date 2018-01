Miercuri, 10 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului Local Târgu-Neamţ a avut loc o întâlnire comună a autorităţilor locale din urbe şi din comuna Vânători-Neamţ, alături de reprezentanţi ai Poliţiei Naţionale, Poliţiei Locale şi Prefecturii. Scopul întâlnirii l-a constituit găsirea unor soluţii la problema cerşetoriei din oraș care a fost ridicată al rang de meserie (bănoasă) de țiganii din comuna Vânători-Neamţ.

La dezbatere a participat primarul Daniel Harpa, viceprimarul Vasile Apopei, Costinel Vlad,comandantul Poliţiei Târgu-Neamţ, Neculai Preda, şeful Poliţiei Rurale din zona Târgu-Neamţ, Carol Adam, şeful Serviciului de Ordine Publică Neamţ, Florin Tofan şi Vasile Săvoiu, şefii Poliţiei locale din Târgu-Neamţ şi Vânători-Neamţ, reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul ambelor primării şi Daniel Răducanu. reprezentantul Prefecturii Neamţ din postura de consilier pe problemele rromilor.

Primul care a luat cuvântul a fost şeful Serviciului de Ordine Publică din cadrul IPJ Neamţ, comisarul șef Carol Adam : „Ne-am adunat aici pentru a găsi soluţii în combaterea fenomenului cerşetoriei şi să încercăm să descurajăm acest fenomen. Ştiu că au avut loc acţiuni ale Poliţiei Locale şi Naţionale cu privire la combaterea cerşetoriei, dar trebuie să vedem punctual şi ce soluţii găsim raportate la actuala legislaţie. Trebuie continuate aceste acţiuni. Prin prezenţa noastră mai des pe teren poate reuşim să descurajăm acest fenomen. Nu ne ajută cu nimic dacă sancţionăm minorii. Părinţii ar trebui sancţionaţi. Dar până când nu putem sancţiona din punct de vedere penal părinţii, nu prea văd ce se poate face. Din punct de vedere penal suntem la pământ şi nu putem demonstra niciodată în vreun dosar că unul din ei practică cerşetoria”.

„Colaborăm cu Poliţia Naţională prin patrule mixte, dar şi cu Direcţia de Asistenţă Socială sau cu Poliţia Locală din Vânători. 70% dintre amenzile date de noi sunt pe cerşetorie. Mai mult decât ne permite legea nu putem acţiona. ÎI aducem la primărie, îi identificăm, chiar i-am şi amprentat, dar fenomenul ia amploare. Poate nu ar fi rău să se ia măsuri chiar de cineva din sânul comunităţii rome din Vânători. Chiar avem un dosar pe numele lui Trandafir Bistriceanu care încurajează acest fenomen în rândul minorilor romi din Vânători”, a spus Florin Tofan, şeful Poliţiei Locale Târgu-Neamţ.

“Din păcate legislaţia actuală nu ne ajută să combatem cerşetoria. Majoritatea cerşetorilor sunt minori, iar părinţii lor îi încurajează să cerşească. Trebuie să sensibilizăm şi cetăţenii să nu le mai dea bani şi să nu mai încurajeze cerşetoria”, a pus punctul pe “i” primarul Daniel Harpa.

„De la un timp este foarte greu de probat că cerşesc, pentru că la ultima acţiune a noastră ceşetorii minori de la Vânători, chiar dacă au fost surprinşi că cerşesc, aceştia aveau la ei hârtiuţe cu o listă de cumpărături şi că i-a trimis mama să facă cumpărături din oraş. Au negat că cerşesc. Eu cred că este vorba de un grup organizat, care numai cu aşa ceva se ocupă. Decăderea din drepturile părinteşti îl lasă pe copil fără un reprezentant şi eşti obligat să numeşti un alt reprezentant care să se ocupe de el. Au devenit şi agresivi dacă refuzi să le dai bani. Când ies elevii de la şcoală, se leagă de ei, dacă sunt singuri, fără părinţi.”, a intervenit şi Nicoleta Ciocârlan, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul primăriei Târgu-Neamţ.

„Din păcate au devenit din ce în ce mai agresivi. Trag de bagajele bătrânilor sau agresează turişti sau cetăţeni din zonă, dacă sunt refuzaţi atunci când cer bani. Sunt ferm convins că toţi aceşti romi din Vânători sunt organizaţi şi vin la cerşit în oraş, ca un grup organizat. Nu vin de capul lor. Se aude că sunt trimişi de unul Dulap şi unul Trandafir. Nu se mai poate. Este a şasea întâlnire şi rămânem la stadiul de discuţii. Autorităţile de la Vânători au decăzut din drepturi pe părinţii unui minor rom care a fost prins la cerşit? Poate dacă ar fi dat un exemplu pentru celelalte familii de romi, dacă s-ar aplica această măsură măcar la o familie, poate s-ar vedea ceva urmări. De dimineaţa până seara stau la cerşit pe trotuarele din oraşul nostru. Rămânem la stadiul de discuţii şi ne vom întâlni peste câteva luni ca să discutăm din nou”, a spus vicele Apopei.

„Am discutat cu părinţii lor de foarte multe ori şi am obţinut de la aceştia angajamente scrise că nu vor mai ieşi la cerşit. Ne implicăm direct în această problemă. Au fost făcute proiecte pentru ei, am încercat să-i ajutăm. Am încercat toate variantele cu ei, dar o să încercăm şi cu măsura decăderii din drepturile părinteşti”, a spus reprezentantul Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul primăriei Vânători.

„Din păcate legea nu ne ajută să condiţionăm acordarea ajutorului social. Avem multe amenzi primite la primărie pe numele romilor, iar instanţele au transformat amenzile în muncă în folosul comunităţii. Iar romii revin la cerşit. Fenomenul s-a accentuat şi nu s-a diminuat conform previziunilor noastre, chiar dacă am depus eforturi în acest sens”, a intervenit un alt reprezentant al primăriei Vânători-Neamţ, responsabil cu etnia romă.

„Atâta timp cât nu suntem ajutaţi cu o nouă legislaţie, nu vom fi eficienţi. Ne învârtim într-un cerc vicios. Avem peste 400 de dosare privind transformarea amenzii în muncă în folosul comunităţii. Nu vă închipuiţi câtă muncă este la un dosar. La muncă au venit care au vrut, pentru că nu există lege să-i obligi să presteze muncă în folosul comunităţii. Numai Trandafir şi Dulap au amenzi care însumează peste 400 de milioane lei vechi. Am dat sute de amenzi la proprietarii ai căror cai sunt lăsaţi nesupravegheaţi pe uliţele şi şoseaua principală din comună, în urma cărora au avut loc şi accidente rutiere cu cai morţi şi maşini distruse. Când îl amendez, îmi râd în nas: Să plătească cel care amendează! Dacă este voinţă politică se poate schimba legislaţia şi se poate combate acest fenomen. Trebuie discutat cu parlamentarii din Neamţ să iniţieze un proiect de lege în acest sens. Ce să le facem? Să-i împuşcăm? Nu avem cadru legal să luăm măsuri. Statul nu are bani de salarii şi de şosele, credeţi că are bani să facă centre sociale pentru ei, pentru trântori? Vin amenzi la primărie cu miile pe numele lor”, a răbufnit şi Vasile Săvoiu, şeful Poliţiei Locale Vânători.

“Nu putem stopa cerşetoria, aşa cum nu putem opri urşii din Sinaia să mănânce din tomberoane!”

Intervenţia şefului secției de Poliție Rurală Târgu-Neamţ, comisarul șef Neculai Preda a fost cea mai edificatoare în ceea ce priveşte neputinţa autorităţilor cu privire la fenomenul cerşetoriei, dar şi a diminuării scandalurilor şi agresiunilor provocate de unii romi din Vânători-Neamţ: „Mă ocup de această zonă de vreo 20 de ani. În ultimii 10 ani această comunitate de romi s-a dublat, iar unii dintre ei au domiciliul la Bucureşti, la Târgu-Neamţ sau la Ştefan cel Mare. Cerşetoria este o sursă de subzistenţă pentru ei şi niciodată nu poţi să-l convingi pe un rom să nu cerşească. Aşa cum şi urşii din Sinaia coboară la poalele pădurii şi mănâncă din gunoaie, aşa şi romii nu se vor opri din cerşit. Dacă cei de la Asistenţa Socială vor găsi o metodă prin care să li se ofere mâncare măcar dimineaţa, ar fi bine, dacă nu aceşti minori vor fi trimişi în continuare la cerşit. Primăria să le facă o cantină, să le ofere mâncare”.

Vicele Apopei are o altă părere: „Vă contrazic, domnule Preda. S-a luat inclusiv măsura de a se duce mâncare caldă acasă la fiecare familie. Terminau de mâncat şi ieşeau iar la cerşit. Cerşitul nu este singura lor sursă de subzistenţă. Dimpotrivă. Este o sursă bună de venit. Unii dintre familii au venituri de peste 20 de milioane lei vechi, un venit mai mare decât a unui pensionar care a muncit o viaţă întreagă. Au ajutoare sociale şi primesc alimente de la Uniunea Europeană. Ei nu vin la cerşit că nu au ce mânca acasă, ei vin pentru a-şi suplimenta veniturile. Şi la Roman sunt romii. Vă pot spune că sunt mai mulţi romi ca la noi, dar acolo nu există asemenea probleme. La noi cerşetoria a devenit o afacere”.

C.T. STURZU