Ziua „Z” – procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara

DIICOT pune în executare, în dimineața de 26 noiembrie, peste 150 mandate de percheziție domiciliară și circa 240 mandate de aducere în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică. Acțiunea se desfășoară în toată țara împreună cu structuri din Poliția Română și cu sprijinul Jandarmeriei Române. Se derulează 30 de acțiuni operative desfășurate în cadrul a tot atâtea dosare penale.

„Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, și identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”, anunță DIICOT.

În funcție de evoluția anchetelor, în fiecare caz în parte, DIICOT și Poliția Română vor oferi informațiile ce pot fi făcute publice.

