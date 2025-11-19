INFRACȚIONALACTUALITATE

Ziua Z”: DIICOT anunță peste 200 de percheziții în toată țara – vor fi puse în executare 250 de mandate de aducere

de Vlad Bălănescu

În cadrul unei ample operațiuni care se desfășoară în 19 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu Poliția Română, cu sprijinul Poliției de Frontieră și al Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acțiuni operative. Anchetatorii urmăresc destructurarea unor grupuri infracționale organizate, specializate în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică.

În cadrul operațiunii coordonate, realizate la nivel național, sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 de mandate de aducere. „Perchezițiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi vizează obținerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată și a altor persoane implicate în activități infracționale asociate criminalității organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, precum și identificarea bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”, anunță DIICOT.

Această inițiativă, începută în anul 2018 sub denumirea generică „Ziua Z”, continuă angajamentul DIICOT în prevenirea și combaterea formelor grave de criminalitate. „În cursul acestei zile, în funcție de evoluția anchetelor, în fiecare caz în parte, DIICOT și Poliția Română vor oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, mai arată sursa citată.

VIDEO DIICOT
(G. S.)

Vlad Bălănescu
