Ziua Vânătorilor de Munte, ceremonie militară la mausoleul de pe culmea Pleșu din Târgu Neamț

Ziua Vânătorilor de Munte, care se sărbătorește în fiecare an pe data de 3 noiembrie, capătă o conotaţie aparte la Târgu Neamţ, pentru că aici se află monumentul dedicat celor care s-au jertfit în lupte, făcând parte din aceste trupe. În 2026, evenimentul va fi marcat prin momente militare, religioase și comemorative.

Programul propus începe cu primirea invitaților la ora 11:00 și se va încheia cu depuneri de coroane. Un grup de soldați va prezenta onorul și salutul drapelului de luptă, va fi intonat Imnul de Stat al României și oficiat un serviciu religios. În jurul orei 12.00 vor fi rostite alocuțiuni privind semnificația evenimentului, ceremonia încheindu-se cu depunerea de coroane.

Pe culmea unde se află monumentul vor fi prezenți militari de la Batalionul 17 Vânători de Munte Dragoș Vodă din Vatra Dornei. Primul batalion al acestei arme din Armata Română a fost înființat pe 3 noiembrie 1916, la Bucureşti, prin transformarea Şcolii de schiori în Corpul vânătorilor de munte, organizat în trei batalioane, fiecare cu tot atâtea companii.

Îîn scurt timp unitatea a fost transferată la Târgu Neamţ, fiind mărită la cinci companii de puşcaşi, două de mitraliere şi o secţie de telegrafie fără fir. La 27 iulie 1917, regimentul a plecat în pasul Oituz, participând la luptele foarte grele cu trupele austro-ungare, având un rol decisiv în confruntările de la Măgura, Coşna şi Cireşoaia. După război, s-a decis construirea monumentului-mausoleu.

Propunerea a venit de la Societatea Cultul Eroilor, cu sprijinul Comitetului de iniţiativă al vânătorilor de munte şi al unor veterani. Aşezământul a fost inaugurat la 28 iunie 1939, în prezenţa regelui Carol al II-lea şi a prim-ministrului Armand Călinescu, alături de care s-au aflat membrii guvernului, ofiţeri superiori, şefii bisericii şi un numeros public.

Dan Sofronia