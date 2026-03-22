Ziua Poliției Române în Neamț. Evenimente pentru copii și părinți în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov

de Popa Denisa

Ziua Poliției Române este marcată în județul Neamț printr-o serie de evenimente interactive dedicate publicului larg, unde copiii, părinții și bunicii sunt invitați să descopere mai îndeaproape activitatea polițiștilor.

Manifestările vor avea loc în mai multe localități din județ, oferind participanților ocazia să interacționeze direct cu oamenii legii, să vadă autospecialele de intervenție și să afle detalii despre echipamentele folosite în misiuni.

Primul eveniment este programat pe 22 martie, la Piatra Neamț, pe Platoul Curții Domnești, începând cu ora 12:30. Seria activităților continuă pe 23 martie, la Roznov, la Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, de la ora 11:00.

Pe 24 martie, polițiștii îi așteaptă pe vizitatori la sediul Poliției orașului Bicaz, începând cu ora 10:00. Ziua de 25 martie aduce două evenimente: la Roman, în Piața Roman Vodă, de la ora 11:00, și la Târgu Neamț, în Parcul Central, începând cu ora 10:00.

Organizatorii promit activități atractive pentru toate vârstele și încurajează participarea familiilor, într-un cadru prietenos și educativ.

Ziua Poliției Române în Neamț. Evenimente pentru copii și părinți în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov

Foto: IPJ Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
O constănțeancă și-a găsit sfârșitul la Roman
Pieton accidentat mortal în Săbăoani
Tragedie din cauza unei avarii la apă! - Ambulanța
Minor rănit la Roznov după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului

FOTO. Militarii nemțeni, instrucție comună cu partenerii polonezi

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra Neamț, structură a...
Neamț. Cine sunt finaliștii calificați în Gala laureaților a Festivalului Florile Ceahlăului

Finaliștii care vor urca pe scenă în Gala laureaților...
Minor rănit la Roznov după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul accidentului

Un minor în vârstă de 16 ani a fost...
Pieton accidentat mortal în Săbăoani

Un pieton și-a pierdut viața, sâmbătă seară, 21 martie,...
Trei băcăuani condamnați pentru tentativă de omor, opriți pe Aeroportul din Bacău

Trei bărbați din județul Bacău, urmăriți pentru executarea unor...

