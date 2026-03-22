Ziua Poliției Române în Neamț. Evenimente pentru copii și părinți în Piatra Neamț, Roman, Bicaz, Târgu Neamț și Roznov

Ziua Poliției Române este marcată în județul Neamț printr-o serie de evenimente interactive dedicate publicului larg, unde copiii, părinții și bunicii sunt invitați să descopere mai îndeaproape activitatea polițiștilor.

Manifestările vor avea loc în mai multe localități din județ, oferind participanților ocazia să interacționeze direct cu oamenii legii, să vadă autospecialele de intervenție și să afle detalii despre echipamentele folosite în misiuni.

Primul eveniment este programat pe 22 martie, la Piatra Neamț, pe Platoul Curții Domnești, începând cu ora 12:30. Seria activităților continuă pe 23 martie, la Roznov, la Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, de la ora 11:00.

Pe 24 martie, polițiștii îi așteaptă pe vizitatori la sediul Poliției orașului Bicaz, începând cu ora 10:00. Ziua de 25 martie aduce două evenimente: la Roman, în Piața Roman Vodă, de la ora 11:00, și la Târgu Neamț, în Parcul Central, începând cu ora 10:00.

Organizatorii promit activități atractive pentru toate vârstele și încurajează participarea familiilor, într-un cadru prietenos și educativ.

Foto: IPJ Neamț