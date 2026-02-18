EVENIMENTACTUALITATEBACĂU

Ziua Națională Constantin Brâncuși este marcată la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău printr-un program care aduce în prim-plan dialogul dintre moștenirea brâncușiană și expresiile artistice ale noii generații

Ziua Națională Constantin Brâncuși este marcată la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău printr-un program care aduce în prim-plan dialogul dintre moștenirea brâncușiană și expresiile artistice ale noii generațiiJoi, 19 februarie 2026, ora 13.00, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”, se deschide expoziția „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”, moment ce marchează finalul Simpozionului de Creație desfășurat în perioada 12–19 februarie. Lucrările – pictură, sculptură, grafică și multimedia – semnate de opt artiști tineri propun o reflecție coerentă asupra ideii de esență și a formei purificate, concepte definitorii în gândirea lui Brâncuși.

Evenimentul se desfășoară sub îngrijirea științifică a criticului de artă dr. Luiza Barcan și a prof. univ. dr. Petru Lucaci, președinte al Uniunea Artiștilor Plastici din România, iar curatoriatul este asigurat de Ovidiu Ungureanu și Dionis Pușcuță, din partea Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”.

În același cadru, studenții coregrafi ai Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași prezintă performance-ul de dans contemporan „Păsări în văzduh”, un proiect-laborator inspirat de universul brâncușian. Construit ca o meditație scenică asupra esențializării formei, demersul aduce pe scenă o expresie corporală intensă și rafinată, în acord cu spiritul Anului Constantin Brâncuși.

Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură „George Apostu”, în parteneriat cu instituții culturale și academice de prestigiu, între care Institutul Cultural Român și Biblioteca Națională a României.

