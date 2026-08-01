Ziua Națională a Salvamont România. Luna august este luna responsabilității pe munte

Astăzi, 1 august este sărbătorită Ziua Națională a Salvamont România.Aceastăsărbătoare a fost instituită oficial abia în anul 2024, dar în acest caz legea nu a făcut decât să dea recunoaștere oficială unei zile care era deja sărbătorită popular de mai mult timp.

Prima organizație cu activitatea de salvare montată, care va deveni peste ani Salvamont, a fost pentru prima dată creată în urmă cu 122 de ani, în anul 1904 când în localitățile de la poalele munților Bucegi și Făgăraș (Brasov, Sinaia, Sibiu și Bușteni), pe lângă asociațiile turistice existente la acea vreme, s-au organizat grupuri de salvatori alpini, formate din alpiniști, vânători și călăuze, informează site-ul Salvamont.

Denumirea de Salvamont a fost dată în anul 1969 prin „emiterea primului act normativ ce legiferează activitatea de salvare montană, Hotărârea Consiliului de Miniștri 140 din 25 ianuarie 1969 privind activitatea de prevenire a accidentelor turistice și organizarea acțiunii de salvare în munți. Acest document aproba înființarea echipelor SALVAMONT în 13 localități montane de pe teritoriul Romaniei, Consiliile Populare primind sarcina de a organiza echipe Salvamont în randul cărora să fie selecționați alpiniști și schiori pe bază de voluntariat”.

Site-ul Salvamont arată cu organizația a desfășurat peste 350.000 de acțiuni de salvare și a reușit să salveze peste 75.000 de persoane în ultimii 10 ani.

„Salvamont are un rol important în sistemul național de gestionare a situațiilor de urgență. Misiunile echipelor de salvatori montani fac parte din efortul comun al structurilor de intervenție și contribuie constant, prin acțiuni rapide și bine pregătite, la sprijinirea oamenilor aflați în pericol”, a precizat departamentul pentru situații de urgență.

„În fiecare zi și în fiecare noapte, indiferent de vreme, teren sau dificultatea intervenției, echipele Salvamont sunt pregătite să răspundă oricărui apel de ajutor”, a transmis Salvamont

Luna responsabilității pe munte. Ce este campania „-1”

August este luna cea mai ocupată pentru salvatorii montani și a fost desemnată și „Luna responsabilității pe munte”. În anul 2025, în luna august Salvamont România, prin cele 39 de structuri ale sale, a efectuat 585 de intervenții. 308 persoane au fost transportate la spital în urma accidentelor suferite pe munte și 13 și-au pierdut viața.

În 2026, Salvamont desfășoară campania „-1”. „Ne propunem ca, în această lună august, să reducem măcar cu unul numărul accidentelor grave, al intervențiilor, al persoanelor transportate la spital și al celor care își pierd viața pe munte.

Poate părea un obiectiv modest.

În realitate, acel „-1” poate însemna un om care se întoarce acasă, un părinte care își îmbrățișează copilul, un copil care își regăsește părinții, o familie care nu primește o veste tragică și prieteni care își revăd camaradul în siguranță.

Uneori, diferența dintre o tragedie și o poveste cu final fericit este o singură decizie responsabilă”, arată comunicatul Salvamont.

La mulți ani salvatorilor montani. La mulți ani Salvamont!