În anul 2021 a fost instituită prin lege ziua de 15 februarie ca sărbătoare națională – „Ziua Lecturii”. În această zi diferite organizații, unități de învățământ, instituții de cultură, biblioteci sau librării organizează manifestări dedicate lecturii, scriitorilor și poeților.

În Piatra-Neamț, Asociația Ortodoxă Social-Culturală Armina din Tupilați, fondată de profesor preot Mihai Capșa-Togan, organizează, în parteneriat cu Parohia Buna Vestire Sarata și librăriile Humanitas și Cărturești, o activitate dedicată acestei zile. Elevii vor citi diferite texte și vor împărți peste 1000 de semne de carte trecătorilor.

Acțiunea are loc la sediile librăriilor Humanitas (vizavi de complexul comercial Unic) și Cărturești (din cadrul Shopping City) din Piatra Neamț.

„De ce facem an de an activităţi dedicate Zilei Naţionale a Lecturii? Deoarece, potrivit statisticilor realizate la nivel naţional şi european, românii, în special copiii şi tinerii, „citesc foarte puţin”: 68,5% dintre români nu au citit măcar o carte în ultimul an; 20% dintre români citesc o dată pe lună şi doar 8% citesc zilnic; 38,7% dintre persoanele de 15 ani nu înţeleg ceea ce citesc, 40% este rata analfabetismului funcţional în România şi aproape 50% dintre absolvenţii de studii liceale nu promovează examenul de Bacalaureat şi au dificultăţi la Evaluările naţionale”, a spus profesor preot Mihai Capșa-Togan, președintele Asociației Armina.

Activitatea face parte din activitățile cuprinse în Concursul Naţional Catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă”, ediţia a XVI-a, organizat de către Patriarhia Română, Sectorul teologic – educaţional.

Angela Croitoru