Ziua Jandarmeriei sărbătorită la Piatra Neamț

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată marți, 31 martie, în Parcul Tineretului din Piatra Neamț, printr-un eveniment deschis publicului.

Începând cu ora 11:00, cei prezenți au putut vedea și proba echipamentele folosite de jandarmi și au stat de vorbă cu aceștia despre activitatea lor. De asemenea, au aflat informații despre cum pot urma o carieră militară.

Pentru copii au fost pregătite activități speciale, iar tiroliana și exercițiile demonstrative au fost printre cele mai apreciate momente.

Evenimentul a oferit participanților ocazia să petreacă timp plăcut și să cunoască mai bine rolul Jandarmeriei.